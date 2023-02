Neuerdings sind Bettler auch vor dem Stadtmarkt in Starnberg zu finden

Die Stadt Starnberg will stärker gegen das Betteln vorgehen

Von: Thomas Lochte

Teilen

Die winterliche Kälte macht den Obdachlosen in Nürnberg schwer zu schaffen – und ist nicht selten lebensbedrohlich (Symbolbild). © Nikito / IMAGO

Starnberg - Das Betteln in Starnberg wird zunehmend als Belästigung empfunden. Wie die Stadt gegen das Betteln vorgehen will.

Bettler sind auch in der Kreisstadt inzwischen zum festen Bestandteil der öffentlichen Wahrnehmung geworden. Deshalb haben die drei Gewerbereferenten des Stadtrats bereits am 11. Oktober vergangenen Jahres einen Antrag „zum Erlass einer Verordnung zum Verbot von Betteln im Gebiet der Innenstadt“ gestellt – Ergebnis bei der Stadtratssitzung: Ein allgemeines Bettelverbot ist rechtlich nicht möglich, die Stadtverwaltung wird aber ein Konzept erarbeiten, das bessere Kontrolle vorsieht und auf eine effektivere Handhabung von Platzverboten abzielt.

Stadt Starnberg erteilt Bettlern Platzverweise

Die Gewerbereferenten Anke Henniger (fraktionslos), Rudi Zirngibl (CSU) und Stefan Kandler (BMS) hatten mit ihrem Vorstoß seinerzeit auf Beschwerden der einheimischen Geschäftswelt sowie einiger Bürgerinnen und Bürger reagiert: „Ich wundere mich ein bisschen, dass die Polizei da nichts festgestellt hat“, meldete sich Henniger in der Diskussion zu Wort und nahm damit Bezug auf deren von der Verwaltung zitierte Bilanz seit 2012. Von den Ordnungshütern waren demnach seither nur „insgesamt neun Vorgänge mit der Begehensweise Betteln erfasst“ worden, wobei sich lediglich bei drei Einträgen der Tatort im Innenstadtbereich befunden habe. Bei allen drei Vorgängen seien Platzverweise erteilt worden, berichtet die Polizei, die anderen sechs Vorfälle seien „im Stadtbereich verteilt“ aufgetreten – hierbei habe es sich um Bettler gehandelt, die von Haus zu Haus zogen. Bilanz der PI Starnberg: „Ein örtlicher Schwerpunkt kann nicht ausgemacht werden. Aggressives Betteln fand in den letzten zehn Jahren im Innenstadtbereich und der Seepromenade nicht statt.“

Neun gemeldete Fälle in Starnberg

Da haben ortsansässige BewohnerInnen offenbar eine andere Wahrnehmung: „Die neun gemeldeten Fälle waren alle vom letzten Jahr“, berichtete Marc Fiedler (FDP), da bestehe wohl eine Dokumentationslücke, die von der Polizei angegebenen Zahlen stimmten einfach nicht mit der Realität überein, mutmaßte Fiedler. Henniger bestätigte: „Viele Fälle werden nicht gemeldet, es stört aber viele Starnberger – wir können die Augen nicht komplett verschließen!“ Erst am Wochenende sei ein Bettler auf dem Markt und am See aktiv gewesen und unangenehm aggressiv aufgefallen, so Henniger. Stefan Kandler (Bündnis Mitte Starnberg), selber altein-gesessener Geschäftsinhaber, hatte schon länger registriert, dass es sich um organisierte Bettler handelte, und fragte genervt: „Wir dürfen uns hier doch nicht alles bieten lassen?“



Neuerdings sind Bettler auch vor dem Stadtmarkt in Starnberg zu finden

In der Tat sind seit einigen Jahren vor allem in der Maximilianstraße und in der Bahnunterführung zum See, neuerdings auch vor dem Stadtmarkt an der Josef-Jägerhuber-Straße, Bettler zu beobachten, die morgens mit der S-Bahn anreisen, bis zum Abend in der Innenstadt ihren festen Stand- beziehungsweise Sitzort einnehmen und Passanten meist mit einem „Hallo“ oder „Hey“ auf sich aufmerksam zu machen suchen.

Der Filialleitung des „Edeka“ in der Maximilianstraße waren die direkt vor dem Eingang hockenden Bettler zwar schon lange ein Dorn im Auge, doch es fehlte die rechtliche Handhabe, sie von dem dort öffentlichen Raum zu vertreiben. Dies bestätigte nun auch Bürgermeister Patrick Janik, gestützt auf umfangreiche Recherchen seiner Rathausverwaltung, wie man zum Beispiel in der Landeshauptstadt München mit dem Thema umgeht: „Eine gefühlte Dunkelziffer hilft uns nicht weiter. Das stille Betteln können wir nicht verbieten, das aktive ist schon verboten“, so Janik unter Hinweis auf bestehende Regelungen wie unter anderem die Grünanlagensatzung der Stadt.

Organisiertes Betteln in Starnberg?

Mit einer rechtlich nicht haltbaren Allgemeinverordnung nur ein „politisches Signal“ zu senden, habe indes „keinerlei Nährwert“, sagte der Bürgermeister und Jurist: Es gebe längst auch in Starnberg die Möglichkeit für Polizei und kommunale Ordnungshüter, gegen aggressives Betteln mit Platzverweisen zu reagieren. Janick gestand den Antragstellern jedoch zu, ein besser differenziertes Konzept erarbeiten zu lassen. Marc Fiedler hatte es so formuliert: „Wir reden hier nicht über stilles Betteln durch Menschen in sozialer Notlage, sondern das ist alles organisiert – das Geld bleibt auch nicht bei den Bettelnden, es wird zwei-, dreimal am Tag eingesammelt.“