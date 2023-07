Die „Traubinger Gemeinschaft“ feiert 20-jähriges Jubiläum

Am Samstag wird in Traubing das 20-jährige Jubiläum der „Traubinger Gemeinschaft“ mit einem Festgottesdienst und einem gemütlichen Beisammensein im Festzelt gefeiert. (Symbolfoto) © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Traubing - Seit 20 Jahren gibt es den Verein „Traubinger Gemeinschaft“ bereits. Jetzt wird das Jubiläum gefeiert.

Am Samstag, 15. Juli, 18 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche Mariae Geburt in Traubing statt. Dabei sein werden GVereine und Fahnenabordnungen. Musikalisch gestaltet wird die Feier von der Traubinger Blaskapelle.

Gemütliches Beisammensein im Festzelt am Schulvorplatz in Tutzing-Traubing

Anschließend zieht ein Festzug, angeführt von der Blaskapelle und dem Trommlerzug zum Festzelt am Schulvorplatz. Dort findet ein gemütliches Beisammensein statt und werden verdiente Vereinsmitglieder geehrt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Traubinger Gemeinschaft ist ein Zusammenschluss Traubinger Vereine und Institutionen. (kb)