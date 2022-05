Die Turner des TSV Starnberg erreichen den zweiten Platz

Die Abteilungsleiterin Mara Mooser vom TSV Starnberg (v.l.) mit den erfolgreichen Sportlern Quirin Strauss, Leonard Gigl, Konstantin Dürr, Ludwig Gigl und Trainer Sebastian Busse. © TSV Starnberg

Starnberg - Die erste Wettkampfrunde des Turngau Amper-Würm beginnt. In Moorenweis schaffen es die Nachwuchssportler des TSV Starnberg aufs Siegertreppchen.

Der Wettbewerb wurde am Sonntag ausgetragen. Daran nahm vom TSV Starnberg die Mannschaft in der Altersgruppe „Jugend 14- bis 17-Jährige“ teil und erreichte auf Anhieb den zweiten Platz. Die TSV-Riege musste sich lediglich dem TV Prittriching geschlagen geben und kam damit vor den Teams aus Utting, Gröbenzell und Moorenweis ins Ziel.

Starnberger brüder Ludwig und Leonhard Gigl erreichen die besten Wertungen bei den Kürübungen

In der Einzelwertung ging der Tagessieg an den Starnberger Ludwig Gigl, der die besten Kürübungen an den Ringen, am Barren und am Seitpferd zeigte. Sein Bruder Leonhard kam mit der besten Leistung am Boden und im Sprung in der Einzelwertung auf Rang vier.

Quirin Strauss und Konstantin Dürr zeigen gute Leistungen

Die hervorragende Mannschaftsleistung rundeten Quirin Strauss (6.) und Konstantin Dürr (10.) mit ebenfalls starken Leistungen an allen Geräten ab. (kb)