Die Tutzinger Brahmstage feiern in diesem Jahr Jubiläum

Kündiigen die Brahmstage in Tutzing an: Andreas Dessauer (Mitte) mit den Kooperationspartnern Elisabeth Carr und Manfred Frei von loft music. © Maren Martell

Tutzing - Die Tutzinger Brahmstagen feiern in diesem Jahr ein doppeltes Jubiläum. Das Juwel unter den deutschen Klassikfestivals wird im Herbst mit den Kooperationspartner KunstRäume am See von Elisabeth Carr und Manfred Frei von loft music zum 25. Mal veranstaltet. Zugleich ist Johannes Brahms vor 125 Jahren gestorben.

Veranstaltet wird das Musikfest vom Freundeskreis Tutzinger Brahmstage. Ihr Vorsitzender Andreas Dessauer erläutert im Interview das Jubiläums-Programm und die Herausforderungen, die die Pandemie mit sich gebracht haben. Außerdem würdigt er den Begründer der Tutzinger Brahmstage, den überraschend verstorbenen Christian Lange.

Herr Dessauer, vom 3 .bis 30. Oktober werden in diesem Jahr die Tutzinger Brahmstage veranstaltet. Was erwartet die Klassikfans zum Jubiläum?

Andreas Dessauer: Das Jubiläums-Musikfestival wird geprägt sein von zwei Komponisten, Brahms und Dvořák, die sich seinerzeit über Grenzen hinweg unterstützt haben, um Neues zu schaffen, so um Beispiel große Symphonien zu schreiben. Aus diesem Grund wird das Festival am 3. Oktober mit einer Lesung von Korrespondenzen zwischen den Künstlern, begleitet von einem Klavier-Duo, eröffnet, und an den folgenden vier Oktober-Sonntagen werden alle vier Brahms-Symphonien, ergänzt um je eine Dvořák-Symphonie, aufgeführt.

Für die Konzerte konnten die Münchner Symphoniker gewonnen werden unter der Leitung der mexikanischen Dirigentin Alondra de la Parra. Was zeichnet dieses Orchester, aber auch diese Dirigentin aus?

Andreas Dessauer: Die Münchner Symphoniker gehören zu den großen, international bekannten Orchestern. Die künstlerische Herausforderung, in einem relativ kleinem Raum, der Kath. Kirche St. Joseph in Tutzing, acht außergewöhnliche Symphonien, die vier von Brahms und die Symphonien 6 bis 9 von Dvořák komponierten, zur Aufführung bringen, haben sie mit Begeisterung angenommen. Es wird ein musikalischer Genuss für die Zuhörer werden. Die Dirigentin, Alondra de la Parra, gehört zu den wenigen, denen es gelungen ist, sich international einen Namen zu machen. Wir freuen uns, miterleben zu können, wie sie dieses in dieser Form einmalige Programm in dem besonderen Konzertraum umsetzen wird.

Geistiger Vater und Gründer der Tutzinger Brahmstage ist Christian Lange, der nun überraschend verstorben ist. Was ist sein besonderer Verdienst gewesen?

Andreas Dessauer: Die Nachricht vom Tod von unserem Freund Christian Lange hat uns sehr betroffen und mit Traurigkeit erfasst. Christian Lange gründete im Jahr 1997, im 100. Todesjahr von Johannes Brahms, mit anderen Musikbegeisterten, wie dem damaligen Kirchenmusiker von St. Joseph, Franz Reißner, die Tutzinger Brahmstage. Seither finden sich alljährlich weltweit gesuchte Künstler, aber auch junge aufstrebende Talente bei dem feinen Festival ein. Christian Lange konnte u.a. das bekannte Henschel-Quartett, den prominenten Bass-Bariton Franz Hawlata, den Bariton Christian Gerhaher, und den jungen Tenor Jonas Kaufmann für einige Aufführungen gewinnen. Mit seiner spektakulären Programmidee, die bisher schon sehr vielfältigen Musikgattungen der vergangenen Konzertreihen mit der Aufführung der vier Brahms-Sinfonien noch zu erweitern, setzt er nun posthum einen wundervollen Glanz- und Höhepunkt ans Ende seiner Ära. Es wird uns ein Herzensanliegen sein, diese 25. Tutzinger Brahmstage ganz in seinem Sinne und in besonderer Würdigung an sein Engagement als Musikalischer Leiter dieses Festivals durchführen zu lassen.

Wie für viele andere Festivals, Künstler und Veranstalter liegen auch für die Tutzinger Brahmstage Pandemie bedingt nicht ganz einfache Jahre zurück. Wie konnte sich das Festival in dieser schweren Zeit behaupten?

Andreas Dessauer: Mit den Tutzinger Brahmstagen im Oktober 2020 und 2021 blicken wir auf viele, sehr positive Erfahrungen zurück. Das Beste war – sie konnten stattfinden. Ein außergewöhnliches Engagement des Veranstalters und der Organisatoren machte dies möglich. Um nur zwei Beispiele zu nennen: In 2020 war die Nachfrage nach den Konzerten grösser, als Besucher in die Konzerträume eingelassen werden durften – die Künstler haben kurzerhand und bewundernswert zweimal gespielt. In 2021 fiel Krankheits-bedingt sehr kurzfristig ein Quartett aus – und ein anderes reiste für diesen einen Konzertabend von weit an und am selben Tag zurück, um unsere Konzertbesucher in ihre Klangwelt mitzunehmen. Wir sind auch sehr dankbar, dass wie glücklicherweise Förderer und Sponsoren fanden und natürlich unsere Vereinsmitglieder uns unterstützten, ohne die Musikfestivals nicht stattfinden könnten.

Hinter den Brahmstagen steht ein Freundeskreis mit lauter ehrenamtlichen Mitstreitern. Wie hat sich dieser in den vergangenen Jahren entwickelt? Was sind die nächsten Pläne?

Andreas Dessauer: Gerade in den zwei zurückliegenden Jahren, die Pandemie-bedingt ein hohes Risiko für Kulturveranstalter mit sich brachten, musste das Team aus Vorstandsmitgliedern und Organisatoren weiter vorausschauen und dennoch flexibler agieren. Um das finanzielle Risiko zu minimieren, wurden z.B. sehr viele Aktivitäten, wie Flyer-, Plakat- und Programm-Erstellung, von Vorstandsmitgliedern übernommen. Nun werden die 25. „Tutzinger Brahmstage“ ohne den langjährigen künstlerischen Leiter Christian Lange stattfinden, aber sein großes Vermächtnis werden wir in Dankbarkeit und Anerkennung versuchen weiterzuführen.

