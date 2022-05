Die Uhdestraße in Starnberg ist zwei Tage lang voll gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten ist die Uhdestraße in Starnberg für zwei Tage voll gesperrt. © Georg Schierling/Imago Images/Symbolfoto

Starnberg - Zwei Tage lang bleibt die Uhdestraße in Starnberg für den Verkehr gesperrt. Grund sind Deckenbauarbeiten.

Wie das Staatliche Bauamt Weilheim mitteilt, ist die Uhdestraße am Montag, 30. und Dienstag, 31. Mai tagsüber auf einer Länge von etwa dreißig Metern gesperrt.

Bei den Deckenbauarbeiten handelt es sich um eine Maßnahme im Rahmen der aktuell laufenden Erstellung der neuen Verkehrsinsel im Kreuzungsbereich der B 2 mit der Gautinger Straße und Uhdestraße. Derzeit ist es nicht möglich, von der B 2 in die Uhdestraße einzubiegen. Dies wird am 30. und 31. Mai für Deckenbauarbeiten in der Uhdestraße ab der Einmündung in die B 2 genutzt. Der genannte Bereich wird dafür an den beiden Tagen von 7 bis etwa 18 Uhr jeweils voll gesperrt. „Dieses Vorgehen hilft, Zeit und Verkehrsbeeinträchtigungen zu sparen“, so das Staatliche Bauamt Weilheim in einer Pressemitteilung.

Umleitung weiterhin über die Perchastraße

Die ausgeschilderte Umleitung in die Uhdestraße erfolgt weiterhin über die Perchastraße. Die Zufahrt zu den Anwesen Uhdestraße 15 und 17 aus Richtung Perchastraße wird von diesen Arbeiten nicht beeinträchtigt.

Zufahrt zu den Gewerbebetrieben ist möglich

Die Zufahrten vom Stadtzentrum kommend zum Getränkemarkt Orterer, Fitnessstudio Fitness Pur und zur Esso-Tankstelle sind über die B 2 weiterhin möglich. Die Ausfahrt von diesen Geschäftsbetrieben direkt auf die Münchner Straße Richtung Autobahn ist ebenfalls möglich. (kb)