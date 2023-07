Die Unwetter-Schäden gehen in Herrsching ins Geld

Von: Petra Straub

Das Unwetter kommt der Gemeinde Herrsching teuer zu stehen. Mit rund 200.000 Euro für die Schadensbeseitigung rechnet Bürgermeister Christian Schiller. (Symbolfoto) © Feuerwehr Berg

Herrsching – Die Finanzverwaltung der Gemeinde Herrsching zieht zur Jahresmitte Bilanz. Viele Rechnungen müssen noch bezahlt werden. Auch für die Beseitigung von Unwetterschäden.

Durch die positive Entwicklung der Gewerbesteuererträge blickt Kämmerin Miryam Goodwin jedoch zuversichtlich in die Zukunft. „Wahrscheinlich wird eine Kreditaufnahme umgehbar sein“, sagt sie bei der Gemeinderatssitzung am Montag. Doch auch der Betrag der geplanten Ausgaben der Gemeinde ist in diesem Jahr hoch. Das hängt beispielsweise mit den Schäden durch das kürzlich stattgefundene Unwetter zusammen.

Bei den Einnahmen durch Steuern und Abgaben sei die Kommune positiv überrascht worden, so Goodwin. Sie liegen zum Halbjahr um 1,1 Millionen Euro (31 Prozent) über dem Vorjahreswert. Das liegt an den Gewerbesteuererträgen und speziell an der Erhöhung des Gewerbesteuersatzes von 300 auf 320 Prozent. 8,6 Millionen Euro Einnahmen durch Steuern und Abgaben wurden zum Halbjahr verbucht. Trotz der positiven Bilanz rät die Kämmerin dem Ratsgremium bei ihrer Präsentation am Montag zu einem vorsichtigen Umgang mit den Haushaltsmitteln. „Man weiß nicht, wie es wirtschaftlich weitergeht“, argumentiert sie mit Blick auf die Weltgeschehnisse.

Teuerste Investition in Herrsching ist das Kinderhaus am Fendlbach

Sollte die Kreditaufnahme vermeidbar sein, könne man das Geld eventuell für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums nutzen. Denn Rechnungen hat die Kommune dieses Jahr zahlreiche zu bezahlen. Für den Bau des Kinderhauses am Fendlbach etwa, der mit knapp sieben Millionen Euro veranschlagt ist, jedoch wegen des eingeplanten Puffers in Folge des Russland-Ukraine-Konflikts „wahrscheinlich kostengünstiger“ ausfallen wird. Nur 106.000 Euro der veranschlagten 999.000 Euro für den Pausenhof-Umbau der Christian-Morgenstern-Schule wurden bislang ausgegeben, etwa 22.000 der 194.000 teuren Altbau-Sanierung und noch nichts für die mit 200.000 Euro veranschlagte Bushaltestelle dort.

Der Gemeinde Herrsching flattern 2023 noch viele Rechnungen ins Haus

Noch nicht geliefert (und bezahlt) wurde der mobile Stromerzeuger für 129.000 Euro. Die Planung für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes läuft, 18.000 der eingestellten 100.000 Euro wurden schon investiert. Zudem soll dieses Jahr noch in den Feuerwehr-Bedarf, Bauhof und ins Starkregen-Management (720.000 Euro) investiert werden, zudem in Straßenbeleuchtung (400.000 Euro) und das Gymnasium (420.000 Euro). Es steht des Weiteren die 250.000-Euro-Rechnung für den Umbau der Mühlfelder Straße noch aus.



Herrsching rechnet mit 200.000 Euro Kosten für die Beseitigung von Unwetterschäden

Kosten von rund 200.000 Euro verschlingen voraussichtlich die Rechnungen, die der Gemeinde Herrsching für die Beseitigung von Unwetterschäden ins Haus flattern, kündigt Bürgermeister Christian Schiller an. Obwohl Feuerwehr und Bauhof Arbeiten übernehmen, seien derzeit noch drei Unternehmen im Einsatz, die Unwetterschäden beseitigen. „Es fallen immer noch Bäume um“, so Schiller.