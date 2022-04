Die Urlauber kommen zurück an den Starnberger See

Von: Petra Straub

Urlaub am Starnberger See ist jetzt wieder gut möglich. Die Anzahl der Buchungen steigt. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Starnberg – Gastronomie und Hotellerie kämpfen mit den Folgen der Pandemie und des Ukraine-Kriegs. Doch es geht aufwärts. Die Hälfte der Gästebetten in der Region ist aktuell bereits belegt, schätzt Werner Schmid, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung (gwt) im Landkreis Starnberg.

Im Moment laufe das Geschäft zwar noch etwas verhalten. Schuld daran seien die Wetterprognosen. „Wenn das Wetter nicht ganz so toll ist, reisen die Gäste nicht an“, erklärt Schmid. Doch das sei nicht ungewöhnlich und auch in den vergangenen Jahren im Frühjahr und vor der Pandemie so gewesen. Doch das werde sich bald ändern, ist sich Schmid sicher. Der Tourismusexperte rechnet in den wärmeren Monaten mit einem deutlichen Plus bei den Gästeübernachtungen.

Im Sommer sollen die Übernachtungszahlen am Starnberger See steigen

„Der Sommer ist schon sehr gut gebucht“, weiß er. Davon profitieren bislang in erster Linie die Vermieter von Ferienwohnungen und privaten Unterbringungen. Doch Schmid ist zuversichtlich, dass es bald auch bei den Reservierungen in den Hotels rund um den Starnberger See und Ammersee aufwärts geht.

Die Gäste wollen notfalls schnell zuhause sein

Dass er zuversichtlich in die Zukunft blickt, liegt auch daran, dass es sich seit Pandemiebeginn abgezeichnet, dass die Gäste länger bleiben und die Saison im Frühjahr früher startet und im Herbst später endet, erklärt Schmid. Nun hoffe das Gastgewerbe, dass dieser Trend anhält und Besucher länger in ihrem „Zweiturlaubsland“ bleiben, das die Region um den Starnberger See und den Ammersee für viele sei. Und dass sich der Trend der 1990-er-Jahre wieder durchsetzt, als Touristen aus Sicherheitsgründen lieber heimatnah urlaubten, anstatt eine exotische Auslandsreise zu unternehmen. „Viele wollen bodenständig reisen“, mit der Bahn oder mit dem Auto, „und im Notfall schnell zurück sein“, erklärt Schmid. Das liege an der Pandemie und am Krieg in der Ukraine.

Urlaubshighlights am Starnberger See

Einschränkungen bei den Freizeitmöglichkeiten durch die Pandemie gibt es kaum noch. Die Museen sind wieder geöffnet, sagt Schmid. Lediglich bei den Führungen seien die Gruppen noch etwas kleiner. Und vielleicht können im Herbst auch wieder die beliebten Schmankerl-Touren angeboten werden, bei denen die Teilnehmer direkt bei den Anbietern die Gaumenfreuden der Seen-Region kennenlernen. „Die Gastgeber sind optimistisch“, ist Schmids Eindruck. Sie haben allerdings mit Personalproblemen zu kämpfen. Denn während der Pandemie-bedingten Schließzeiten haben sich viele eine andere Arbeitsstelle gesucht.

Mehr Wander- und Radwege und noch mehr Informationen über Kaiserin Sisi

Neues Personal zu bekommen scheitere oft am fehlenden Wohnraum, so Schmid. Dass den Gästen dieses Jahr der Urlaub in der Region etwas teurer kommt, zeichnet sich ab. Die Gastronomie müsse die Preissteigerungen etwa von Energie und Lebensmitteln umlegen. Doch trotz allem mache der Urlaub am Starnberger See und Ammersee Freude, so Schmid. Denn die gwt hat beispielsweise die Pandemiezeit genutzt, um das Rad- und Wanderwegenetz unter die Lupe zu nehmen und um 20 neue Touren auszuarbeiten – auch abseits der vielbefahrenen Routen. Weiterhin und noch intensiver als bisher werden die Gäste bedient, die auf den Spuren von Kaiserin Sisi wandeln möchten. Schmid verspricht ihnen spannende Themen in den Museen und weitere Audiospaziergänge.