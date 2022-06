„Die Wunderfrauen“: Autorin Stephanie Schuster gab Einblicke in ihre Roman-Trilogie

Die amtierende Präsidentin des SI-Club Fünfseenland Doris Vogel von Falckenstein (links) und die Autorin Stephanie Schuster. © SI-Club Fünfseenland

Feldafing - Erstmals konnte Stephanie Schuster in ihrem Heimat-Landkreis Starnberg ihre erfolgreiche Romanreihe „Die Wunderfrauen“ vorstellen. Anfang Juni las sie aus ihrer Trilogie, deren erster Band bereits 2020 erschien.

Der Einladung des Clubs SI – Fünfseenland folgten sehr viele interessierte, vorwiegend weibliche, Leser. Stephanie Schuster freute sich über die hohe Anzahl der Besucher und sprach die Verbindung zwischen dem Veranstaltungsort und einem Handlungsstrang ihres Romans an. Das heutige Hotel “Kaiserin Elisabeth” ist im ersten Band ein wichtiger Standort für eine der Protagonistinnen, war er doch in der Nachkriegszeit ein DP-Camp, ein Erholungsort für die geschundenen Opfer des Naziregimes. “Die Wunderfrauen” erzählt von vier weiblichen Lebensläufen die stellvertretend stehen für das Ringen von Frauen ihre beruflichen Ambitionen und Lebensvorstellungen zu verwirklichen. Rechtliche und gesellschaftliche Limitierungen in den fünfziger und sechziger Jahren des 20.Jahrhunderts galt es zu überwinden. Keine einfache Aufgabe im ländlichen Raum rund um Starnberg und Leutstetten in der Nachkriegs- und Wiederaufbauzeit. Die Bände sind eine Zeitreise durch gesellschaftliche Veränderungen, die durch starke Frauen sukzessive maßgeblich herbeigeführt wurden.

Viele Zuhörerinnen fanden sich in Schusters Erzählungen über ihre Recherchearbeiten wieder und erinnerten eigene Erlebnisse oder Erzählungen ihrer Müttergeneration. Für einen Überraschungsmoment sorgten einige ältere Besucherinnen. Sie erkannten Örtlichkeiten, Figuren und Handlungen. So entspann sich ein reger Dialog zwischen Autorin und Publikum. Stephanie Schuster erzählte warmherzig mit Witz und Esprit in ihrer feinen bayerischen Sprache über die vielen Begegnungen im Landkreis während des teilweisen auch mühsamen Zusammentragens der Fakten.

Die Mühen wurden honoriert durch das unerwartete erfolgreiche Ranking jeder der Bände auf der Spiegel-Bestsellerliste, den positiven Rezenzionen in überregionalen Tages- und Wochenzeitungen. Und zeitgleich wurde der Bogen geschlagen zur aktuellen Situation. Erneut sind Frauen auf der Flucht, müssen ihr Leben neu ordnen und fern der Heimat beginnen. Diesen Frauen war der Abend gewidmet. Der Reinerlös des Bücherverkaufs verwendet der Club SI-Fünfseenland für Deutschkurse, die geflüchtete Frauen aus der Ukraine besuchen.

