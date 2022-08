Dieb baut in Gauting Unfall mit gestohlenem Auto

Eine Anwohnerin informiert die Polizei über den Unfall in Gauting. Dabei stellt sich heraus, dass der Täter eigentlich gar kein Auto steuern darf. © Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

Gauting - In der Nacht hat ein Dieb mit einem gestohlenen Pkw in Gauting einen Unfall gebaut.

Wie die Polizei in Gauting erklärt, konnte eine Anwohnerin in der Bergstraße in Gauting gegen 3.30 Uhr beobachten, wie der Fahrer eines Opel Astras offenbar seit längerer Zeit versuchte im Wendehammer der Bergstraße umzudrehen. Bei diesem missglückten Wendemanöver touchierte der Astra-Fahrer einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug an der linken hinteren Stoßstange, was zu hören war. Als eine Streife kurz nach der Mitteilung der Anwohnerin in der Bergstraße eintraf, saß ein 29-jähriger Mann aus Freiburg am Steuer des Unfallfahrzeugs, dessen Motor nicht mehr lief. Ein umgehend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille, ein ebenfalls durchgeführter Drogentest verlief negativ.

Fahrer aus Freiburg besitzt keine Fahrerlaubnis und stiehlt Pkw am Pippinplatz in Gauting

Wie sich während der Anzeigenaufnahme auf der Gautinger Inspektion herausstellte ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der Mann gab in seiner Vernehmung von sich aus an, dass er aufgrund seines eingeschränkten Sehvermögens noch nie einen Führerschein besessen hat. Zwischenzeitlich meldete sich bei der Gautinger Wache ein 47-jähriger Mann aus Gauting und gab an, dass sein Fahrzeug in der Nacht am Pippinplatz gestohlen wurde. Rasch stellte sich heraus, dass es sich bei dem Opel Astra von der Bergstraße um das gestohlene Fahrzeug vom Pippinplatz handelte. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf rund 3.500 Euro belaufen.

Ermittlungen wegen Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gegen den 29-jährigen Freiburger laufen daher nun Ermittlungen wegen Diebstahls eines Pkw, Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol und infolge körperlicher Mängel sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. (kb)