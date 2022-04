Dieb in Leutstetten bekommt kalte Füße

Die Polizei sucht Zeugen

Starnberg-Leutstetten - Eine unbekannte Person greift in Leutstetten in die Mittelkonsole eines geparkten Cabrios und stiehlt ein teures Smartphone. Einen Tag später macht der Besitzer eine Entdeckung.

Am Donnerstag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr wurde in der Altostraße in Starnberg-Leutstetten aus einem Cabrio mit geöffnetem Verdeck ein Smartphone entwendet. Das IPhone 13 mit transparenter Hülle hat einen Zeitwert von etwa 800 Euro.

Smartphone wird nahe der Gautinger Straße geortet

Mithilfe der Suchfunktion des Herstellers wurde das Mobiltelefon am darauffolgenden Tag im Waldbereich hinter der Gautinger Straße geortet. Die Suche durch den Eigentümer verlief ohne Erfolg und er erstattete Anzeige bei der Polizei Starnberg.

Dieb legt das Smarthone in den Briefkasten

Es ist zu vermuten, dass der Täter kalte Füße bekommen hat, da das Handy einige Stunden später im Briefkasten des 56-jährigen Geschädigten aufgefunden wurde, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei Starnberg unter Telefon 08151/364-0 oder über das Kontaktformular auf der Homepage der Bayerischen Polizei www.polizei.bayern.de („Ihre Polizei vor Ort“).