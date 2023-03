Dieb knackt Kasse in Selbstbedienungs-Hofladen in Aschering

Polizeieinsatz in Pöcking-Aschering. Ein Mann bedient sich an der Kasse eines Selbstbedienungs-Hofladens in Aschering. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Pöcking - Ein 37-Jähriger macht sich am Samstagvormittag an der Kasse eines Selbstbedienungs-Hofladens in Pöcking-Aschering zu schaffen und wird dabei beobachtet.

Am Samstagvormittag wurde ein 37-Jähriger in einem Hofladen in Aschering dabei beobachtet, wie er sich in verdächtiger Art und Weise an der Kasse zu schaffen machte.

Hofladen-Kasse geöffnet und Bargeld entwendet

Kurz darauf stellte der Hofladen-Besitzer fest, dass die Kasse widerrechtlich geöffnet und das Bargeld im unteren zweistelligen Bereich entwendet wurde. Die verständigte Streife konnte den stark alkoholisierten Mann in einem fremden Garten festnehmen.

Polizei nimmt in Aschering alkoholisierten Dieb fest

Der 37-Jährige mit polnischer Staatsangehörigkeit wurde zur weiteren Sachbearbeitung zur Starnberger Inspektion verbracht. (kb)