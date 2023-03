Dieb schlägt in Herrsching Autoscheibe ein und stiehlt Geschenke

Teilen

Eine bislang unbekannte Person wirft in Herrsching eine Autoscheibe ein und stiehlt Geschenke aus dem Wageninneren. (Symbolbild) © Imago-Images

Herrsching - Bei einem geparkten Pkw im Bereich der Madeleine-Ruoff-Straße 4 in Herrsching wird eine Seitenscheibe eingeschlagen und eingebrochen.

Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 6.40 Uhr bis 9.15 Uhr, ereignete sich der Vorfall laut Polizei. Aus dem Pkw wurden zwei verpackte Geschenke entwendet. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort konnten durch die Polizei Stücke des gelben Geschenkpapiers in der nahegelegenen Baderstraße aufgefunden werden.

Täter hinterlässt Spuren am Tatort in Herrsching

Es wird davon ausgegangen, dass der Täter die Päckchen in der Baderstraße auspackte und das Verpackungsmaterial dort zurückließ. Die Freude über seine soeben erbeuteten Geschenke dürfte beim Täter aber eher Enttäuschung gewichen sein, denn bei seiner Beute handelte es sich um eine Bürotasse und ein individualisiertes Puzzle, welche als Abschiedsgeschenk von Kollegen für eine Mitarbeiterin gedacht waren.

Aufgrund eines vermeintlichen Missgeschickes hinterließ der bislang unbekannte Täter Spuren am Tatort, die auf seine Person Rückschlüsse geben könnten. Die Polizei Herrsching bittet Zeugen, die zur Tatzeit in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 08152/93020 zu melden. (kb)