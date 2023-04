Dieb stiehlt am Georgenbach in Starnberg E-Bike aus Kellerabteil

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter, der am Georgenbach in Starnberg ein E-Bike aus einem Kellerabteil gestohlen hat. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Starnberg - Eine unbekannte Person bricht in Starnberg in ein Kellerabteil ein und stiehlt ein E-Bike.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 13 Uhr, in einem Gebäude am Georgenbach in Starnberg. Das Schloss des Kellerabteils wurde hierfür aufgebrochen.

Polizei Starnberg sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Starnberg unter Telefon 08151/3640 zu melden. (kb)