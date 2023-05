Dieb wirft in Starnberg Autoscheibe ein und stiehlt Handtasche

Die Beifahrerscheibe eines Pkw wird in Starnberg eingeworfen und eine Handtasche gestohlen. (Symbolfoto)

Zeugen bitte melden!

Starnberg - Eine Frau parkt ihren Pkw im Gebiet Starnberg. Als sie weg ist, wird eine Scheibe eingeworfen und ihre Handtasche samt Geldbeutel entwendet.

Eine 57-jährige Münchnerin parkte ihren Pkw am Dienstag, 30. Mai, an einer Straße vom Gut Schwaige Richtung Oderdill. Zwischen etwa 18.45 Uhr und 19.45 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter die Seitenscheibe der Beifahrertüre ein und entwendete die von außen erkennbare Handtasche, informiert die Polizei. In der Handtasche befand sich die Geldbörse der Geschädigten mit mehreren Dokumente sowie rund 50 Euro Bargeld.

In Starnberg in Auto eingebrochen und Tasche gestohlen

Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit diesem Diebstahl nimmt die Polizei Starnberg gerne unter Telefon 08151/364-0 entgegen. (kb)