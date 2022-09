Diebe stehlen Werkzeuge aus einer Garage

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Inning - In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde aus einer geschlossenen Garage ein Fahrrad samt Sturzhelm und Navigationsgerät sowie diverse Werkzeuge entwendet. Wie sich der, zum derzeitigen Stand, unbekannte Täter Zutritt in die Garage verschaffte, ist unklar, zumal keine Aufbruchspuren vorhanden sind.

Eine Streife der Polizeiinspektion Herrsching am Ammersee sicherte im Nachgang Spuren an der Einsatzörtlichkeit. Der Eigentümer der Garage hatte zudem einen Pkw der Marke Tesla in der Garage geparkt, der „Wächter-Modus“ war jedoch leider nicht aktiv. Dieser Modus ist eine Funktion, mit der verdächtige Aktivitäten rund um den Tesla, videografisch aufgezeichnet werden.

Bei der Einsatzörtlichkeit handelt es sich um ein Wohngebiet mit mehreren, freistehenden Einfamilienhäusern. Hierbei erhoffen sich die Täter womöglich eine hohe „Ausbeute“. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Herrsching (08152/93020) zu wenden.

Kreisbote