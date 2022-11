Diebe werden in Einkaufsmarkt in Starnberg auf frischer Tat ertappt

Die Polizei nimmt in Starnberg zwei Ladendiebstähle auf. Zwei Männer aus Polen werden auf frischer Tat ertappt. (Symbolfoto) © Horst Rudel/Imago Images

Starnberg - Zwei Ladendiebe werden in einem Einkaufsmarkt in der Leutstettener Straße in Starnberg auf frischer Tat ertappt. Der Ladendetektiv deckt einen weiteren Diebstahl auf.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich laut Polizei um zwei polnische Staatsangehörige (47, 43). Die Männer entwendeten Haushaltszubehör, Lebensmittel und Bekleidung im Wert eines mittleren zweistelligen Betrages. Die Herren wurden am Freitagmittag vom Detektiv des Einkaufsmarktes in der Leutstettener Straße auf frischer Tat ertappt und an die Polizei übergeben.

Die beiden mittellosen Männer werden aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen zur erkennungsdienstlichen Behandlung zur Inspektion verbracht. Nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigen wurden die beiden mittellosen Herren aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Das juristische Verfahren ist damit noch nicht abgeschlossen.

Weiterer Ladendiebstahl im gleichen Supermarkt

Auch ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Freising wird demnächst Post von der Justiz erhalten. Der Mann soll am späten Vormittag im gleichen Supermarkt mehrere Packungen Bio-Lachs im Wert etwa 50 Euro entwendet haben. (kb)