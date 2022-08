Doch kein „autofreier Sonntag“ am 11.September in der kompletten Starnberger Innenstadt

Starnberg - Der für den 11.September geplante „autofreie Sonntag“ wird auf Grund erheblicher Bedenken der Verwaltung in der Kreisstadt allenfalls in abgeschwächter Form stattfinden: Der Ferienausschuss des Stadtrates beschloss mehrheitlich (8:5), sich heuer nicht an der landkreisweiten Initiative zu beteiligen und stattdessen (13:0 Stimmen) für 2023 eine Zusammenlegung mit „Starnberg bewegt“ anzustreben. Damit ist der Beschluss aus dem Umwelt-, Energie- und Mobilitätsausschuss vom 14.Juli hinfällig.

Nicht weniger als zehn Argumente auf anderthalb DIN-A-4-Seiten hatte die Rathausverwaltung gegen den Juli-Beschluss aufgelistet – laut Hauptamtsleiter Ludwig Beck sei „auch der Bürgermeister“ in die geballten Bedenken involviert gewesen, am 11.September die komplette Innenstadt für den motorisierten Verkehr zu sperren. „Wir hatten heuer schon genug auf dem Ticket, die Autofahrer zu ärgern“, bekannte Patrick Janik in Anspielung auf die vor allem bei Pkw-Nutzern nicht unumstrittene Aktion „See and the City“, die ihnen u.a. eingeschränkten Verkehrsraum und den zeitweiligen Wegfall von Parkplätzen beschert hatte. Gegen den seinerzeit im Umweltausschuss von Grünen-Stadtrat Franz Sengl mehr oder weniger spontan und als „Zeichen“ verstandenen, erfolgreichen Antrag hatten sich erst im Nachhinein die Bauchschmerzen eingestellt – einzig Ludwig Jägerhuber (CSU) hatte die praktischen Umsetzungsprobleme von Anfang an erkannt und gegen den „aus der Hüfte geschossenen“ Antrag gestimmt.

Das Rathaus trug nun in der neuerlichen Beschlussvorlage eine ganze Reihe von Gegenargumenten vor, was wiederum Eva Pfister (BMS) dazu veranlasste zu sagen: „Ich habe zwar ganz viel Verständnis für die Bedenken der Verwaltung, aber es klingt schon auch nach ´Wie finden wir genügend Argumente?`“, so die frühere Bürgermeisterin. Die „Bedenkenliste“ führte an, man sei nach einem ersten Abstimmungstermin mit den Fachstellen (Landratsamt, MVV, PIl Starnberg) ( . . . ) zu dem Ergebnis gelangt, „dass eine Sperrung der Innenstadt theoretisch möglich wäre, aber dass die Sinnhaftigkeit und Außenwirkung der Maßnahme kaum zu vertreten“ wäre. Auch der „erhebliche planungstechnische Aufwand“ erscheine „unverhältnismäßig“, so die Verwaltung. Im Einzelnen hatte sie vorgetragen, dass im Falle der Komplettsperrung der Starnberger Innenstadt die beiden Parkgaragen im Stadtmarkt und in den Seearkaden nicht mehr anfahrbar wären und insgesamt 450 Stellplätze auf Parkanlagen sowie entlang der Straßen auf einen Schlag wegfielen. Mit dem Auto aus dem Urlaub zurückkehrende Anwohner der Innenstadt hätten keine Möglichkeit, zu ihren Wohnsitzen zu gelangen. Zudem wäre am 11.September, dem letzten Ferienwochenende in Bayern, wegen erhöhten Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße 2 mit Staus zu rechnen. Auch eine Sonderregelung für Busse des ÖPNV sei nicht möglich: Pkws könnten nämlich ebenfalls in die Innenstadt einfahren, wenn die Zufahrtsbreite für Busse offengehalten werden müsste – gerade ein „autofreier Sonntag“ aber solle ja „zur Nutzung des ÖPNV (samt S-Bahn) anregen“ und diese nicht behindern. Etliche Einrichtungen der Innenstadt wären ebenfalls von der Außenwelt abgeschnitten bzw. nicht zugänglich, der Taxi-Stand am Bahnhof See müsste zwischenzeitlich „vollständig verlegt werden“. Sogar die Seenschifffahrt wäre nur noch mit S-Bahn/Regionalbahn erreichbar, fürchtete die Stadt, die abschließend vortrug, dass „für die Kontrolle der Sperrungen am autofreien Sonntag ein hoher Personaleinsatz aus Verwaltung und Betriebshof“ notwendig würde.

All dies führte letztlich zum Meinungsumschwung im Ferienausschuss. Thorsten Schüler (UWG) stellte fest: „Ich erkenne den ideologischen Nutzen des autofreien Sonntags“, aber „einfach mal so“ ließe sich der eben nicht durchführen. Eva Pfister ergänzte: „In den siebziger Jahren war alles viel einfacher“. Damals seien etwa „Begleitsperrungen“ noch nicht erforderlich gewesen. Hauptamtsleiter Ludwig Beck darauf: „In den 70ern war ich noch nicht auf der Welt.“ Ludwig Jägerhuber warf abschließend die berechtigte Frage auf: „Wo bleibt da der Umweltfaktor (für die Starnberger Innenstadt), wenn die Leute außen rum im Stau stehen?“ Franz Sengl verteidigte seinen Antrag vom Juli hingegen: Die sei „kein populistischer Antrag“ gewesen – man könne sich ja auch immer noch „in verkleinerter Form“ am autofreien Sonntag beteiligen.

