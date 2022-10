UV-Spezialist Dr. Hönle AG eröffnet offiziell neuen Firmensitz in Gilching

Von: Alma Bucher

Offizieller Startschuss: Christoph Winkelkötter(gwt), Hönle-Vorstandsvorsitzender Norbert Haimerl, Firmengründer Prof. Dr. Karl Hönle, Vizelandrat Matthias Vilsmayer und Gilching Bürgermeister Manfred Walter durchschnitten symbolisch ein rotes Band. © Andrea Jaksch

Gilching – Eigentlich hatte die Dr. Hönle AG- UV-Technology nach dem Umzug von Gräfelfing bereits im vergangenen September die Arbeit am neuen Firmenhauptsitz im Gilchinger Gewerbegebiet Ost aufgenommen. Doch wegen Corona konnte der Global Player in Sachen UV-Technik mit seinen 200 Mitarbeitern erst jetzt die offizielle Eröffnung feiern.

Bevor mit dem Durchschneiden eines roten Bandes gemeinsam mit Gilchings Bürgermeister Manfred Walter und Vizelandrat Matthias Vilsmayer sowie der Geschäftsführung der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusförderung Starnberg (gwt), Christoph Winkelkötter und Annette von Nordeck der offizielle Startschuss fiel, wurden die Ehrengäste bei einem Rundgang durch den Gebäudekomplex geführt. Da zeigte der Vorstandsvorsitzende der Dr. Hönle AG Norbert Haimerl den interessierten Besucherinnen und Besuchern zum einen die sehr modernen Räumlichkeiten. „Wir wollten eine Wohlfühlatmosphäre schaffen“, so Haimerl. Und das ist gelungen. Das Gebäude zeichnet sich durch helle, großzügig geschnittene und nachhaltig klimatisierte Büros und Arbeitsstätten aus. Dazu gehören unter anderem ergonomische Möbel und neueste Kommunikationstechnik. Stattliche 40 Millionen Euro wurden auf der 15 000 Quadratmeter großen Fläche investiert.

Name genießt hervorragenden Ruf

Der Global Player gehört weltweit zu den führenden Anbietern industrieller UV-Technologie. „UV-Technologie kommt in einer unglaublichen Vielzahl an industriellen Anwendungen zum Einsatz,“, erklärte Norbert Haimerl der schon seit 26 Jahren für die Dr. Hönle AG arbeitet, davon gut 22 im Vorstand. Ob zur Aushärtung von Farben, Lacken oder Klebstoffen, zur Sonnensimulation oder zur Entkeimung von Oberflächen, Wasser und Luft – Hönle-Produkte kommen in den verschiedensten Märkten zum Einsatz und der Name Hönle genießt seit Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf in der Branche. „Wir haben uns unter den weltweit führenden Anbietern von industrieller UV-Technologie mit einem einzigartigen Produktsortiment etabliert.“

Produktionskapazitäten in Gräfelfing ausgeschöpft

Um diese Position zu erreichen, hat die Dr. Hönle AG von Anfang an höchsten Wert auf die Qualität ihrer Produkte gelegt. „Und wofür man nicht die Hand ins Feuer legen kann, das macht man am besten selbst,“ erklärt Norbert Haimerl die enorme Fertigungstiefe des Unternehmens. Der neue Standort wurde nötig, da die Produktionskapazitäten in Gräfelfing ausgeschöpft waren. Nun ist man optimal für stetiges Wachstum aufgestellt, aktuell habe man eine außergewöhnlich hohe Auftragslage. „Das Einzige was wir dringend brauchen, sind mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!“ Hier reiche die Spanne vom Logistik- und Fertigungsmitarbeiter bis zum Entwicklungsingenieur. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-/UV-LED-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung, Sonnensimulation und Beleuchtung zum Einsatz. Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Beschichtungs-, Automobil, Luftfahrt-, Pharmaindustrie und Photovoltaik-Industrie eingesetzt.

Geräte zur Raumluftentkeimung

Seit Jahrzehnten entwickelt und produziert Hönle UVC-Geräte zur Oberflächenentkeimung, die hauptsächlich bei der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden. Anfang 2020 hat das Unternehmen sein Portfolio um Geräte zur Raumluftentkeimung erweitert, die gemeinsam mit der Tochterfirma Sterilsystems entwickelt wurden, einem Spezialisten, der mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich UVC-Entkeimung zu den Pionieren dieser Technologie gehört. Andrea Jaksch