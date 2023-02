Personalkosten sind gestiegen

Drastische Erhöhung der Hebesätze in Starnberg

Von: Thomas Lochte

Die abzuführende Kreisumlage schnellte mit 22,4 Millionen Euro ebenfalls in bisher nicht gekannte Höhen. © panther media/Thomas Klee

Starnberg - Aufgrund ihrer weiterhin angespannten Haushaltslage erhöht die Stadt ihre Hebesätze rückwirkend zum 1. Januar - die für land- und forstwirtschaftliche Betriebe geltende Grundsteuer A von 330 auf 370 Prozent, die für sonstige Privatgrundstücke geltende Grundsteuer B von 385 auf 430 Prozent.

Dies bedeutet nach nur zwei Jahren (damals war die Grundsteuer B zum Beispiel von 350 auf 385 angehoben worden) eine erneute Steigerung und ist ein Beleg für die anhaltenden finanziellen Probleme der Stadt.

Starnberg liegt bei den Hebesätzen an der Spitze des Landkreis-Niveaus

Mit den nunmehr erreichten Hebesatz-Niveau liegt Starnberg an der Spitze des Landkreises (Durchschnitt bei der Grundsteuer A 305, bei der Grundsteuer B 327), wobei etwa die Gemeinde Seefeld mit 290 Prozent bei der Grundsteuer B am niedrigsten liegt. Die Kreisstadt bewegt sich damit auf Augenhöhe mit Garmisch-Partenkirchen, wo allerdings die Grundsteuer A mit 400 noch höher ist. Der Haupt- und Finanzausschuss traf den Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat zwar letztlich mit elf gegen zwei Stimmen (Marc Fiedler/FDP und Michael Landwehr/WPS), und in Teilen auch nur unter dem Aspekt, dass mit dem Haushalt 2023 auch zwölf hauptamtliche Stellen bei der Starnberger Feuerwehr geschaffen werden. Mit zehn gegen drei Stimmen (Fiedler, Landwehr und Winfried Wobbe/UWG) empfahl der Haupt- und Finanzausschuss auch noch, die erst im Vorjahr eingeführte Zweitwohnungssteuer - bezogen auf die Jahresnettokaltmiete – von bislang zwölf auf den rechtlich zulässigen Höchstsatz von 20 Prozent anzuheben, dies allerdings erst mit Wirkung zum 1.1.2024. Betroffen hiervon dürften bis zu 750 Bürger sein, die in Starnberg Zweitwohnsitze haben: 2022 erbrachte dies 230.000 Euro für das Stadtsäckel, heuer rechnet man mit zirka 280.000 Euro, ab 2024 dann sogar mit 470.000 Euro.



Personalkosten sind gestiegen

Die Beschlüsse erschienen einer klaren Mehrheit im Ausschuss vor dem Hintergrund des aktuellen, noch zu beschließenden 97 Mio. Euro-Haushalts unausweichlich: Zwar hatten sich die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt zuletzt überraschend positiv entwickelt (2022 23,2 Mio. Euro), doch waren auch die Personalkosten während dieser Zeit um acht Prozent auf nunmehr 21,2 Mio. Euro angeschwollen. Die abzuführende Kreisumlage schnellte mit 22,4 Millionen Euro ebenfalls in bisher nicht gekannte Höhen.

Haushalt wird mit Rücklagenentnahme ausgeglichen

Um den Haushalt 2023 ausgeglichen zu gestalten, kann Stadtkämmerer Thomas Deller das 7 Millionen Euro-Defizit des Vermögenshaushalts nur durch eine Rücklagenentnahme in Höhe von 4,3 Millionen Euro sowie neue Kredite finanzieren – so sah es auch die Finanzplanung vor, die bis zum Jahr 2026 sogar mit Unterdeckungen von bis zu 40 Millionen Euro arbeiten muss. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt im für 2023 gesetzlich vorgeschriebenen Ausmaß von 926.000 Euro kann übrigens auch nur durch die Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze dargestellt werden – entsprechend rasch kam der zuvor in nicht öffentlicher Sitzung nur einmal vorberatene Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat diesmal zu Stande: Es blieb keine Wahl mehr.