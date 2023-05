Drei Anzeigen für 23-jährigen Ladendieb in Tutzing

Die Polizei untersucht einen Ladendieb in Tutzing gründlich und wird fündig. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Tutzing - Erst stiehlt ein 23-jähriger Mann in Tutzing zwei elektrische Zahnbürsten im Supermarkt, dann will er sie in einem Drogeriemarkt gegen Bargeld zurückgeben.

Passiert ist der dreiste Betrugsversuch eines 23-jährigen Mannes aus München am Freitagvormittag. Der Mann entwendete die Ware in einem Supermarkt. Damit ging er in den benachbarten Drogeriemarkt und behauptete, er habe die Zahnbürsten dort erworben. Weiter wolle er diese zurückgeben und sein Geld zurück. Diesem Wunsch wurde auch Folge geleistet.

Ladendetektiv in Drogeriemarkt wird auf Betrüger aufmerksam

Was der 23-Jährige nicht wusste, dass seine „Rückgabe“ bereits die Aufmerksamkeit des dortigen Ladendetektivs auf sich gezogen hatte. Dieser sprach den Mann nach Erhalt des Geldes an. Die Polizei wurde hinzugerufen und neben dem dreisten Betrugsversuch flog auch der ursprüngliche Diebstahl auf.

Münchener erhält in Tutzing drei Anzeigen

Die eingesetzte Streife arbeiteten den Einsatz gründlich ab und wollten sicher gehen, dass der 23-jährige kein weiteres Diebesgut bei sich hat. Weiteres Diebesgut wurde nicht gefunden. Es wurde jedoch eine geringe Menge Marihuana aus der Unterhose beschlagnahmt. Nachdem der 23-jährige um Geld und Marihuana erleichtert wurde, durfte er wieder gehen und wird sich im Nachgang verantworten müssen. Er erhält insgesamt drei Anzeigen für Betrug, Ladendiebstahl und Drogenbesitz. (kb)