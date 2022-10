Drei Fälle von Unfallflucht im Landkreis Starnberg

Teilen

Die Polizeiinspektion Starnberg sucht nach Zeugen in drei Fällen von Fahrerflucht im in Starnberg und Tutzing. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Starnberg/Tutzing - Gleich mehrere Fälle von Unfallflucht meldet die Polizeiinspektion in Starnberg. In Starnberg werden zwei abgestellte Pkw beschädigt und einer am Edeka-Parkplatz in Tutzing. Gibt es Zeugen?

Nachträglich wurde bei der Polizei Starnberg eine Unfallflucht angezeigt. Sie ereignete sich in der Zeit zwischen 24. Oktober, 8.45 Uhr, bis bis 24. Oktober, 12 Uhr in der Rheinlandstraße in Starnberg beim Gymnasium. Dort wurde ein geparkter Dacia von einer bislang unbekannten Person angefahren. An der rechten Fahrzeugseite entstand eine Delle, der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Pkw in der Maximilianstraße in Starnberg verkratzt

Am Donnerstag, 27. Oktober, zwischen 14.45 bis 15.20 Uhr, wurde in der Maximilianstraße in Starnberg ein dort abgestellter Pkw Opel beschädigt. Es wurde die komplette linke Seite verkratzt, deshalb muss hier von einer Sachbeschädigung ausgegangen werden. Die Schadenshöhe beträgt rund 600 Euro.

Geparkten Pkw am Supermarkt-Parkplatz in Tutzing angefahren

Am Donnerstag, 27. Oktober, gegen 16.50 Uhr wurde auf dem Edeka-Parkplatz in der Lindemannstraße in Tutzing ein BMW von einer bislang unbekannten Person angefahren. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite beträgt etwa 2.000 Euro.

Zeugen der drei Unfallfluchten werden gebeten, sich mit der Polizei Starnberg, Telefon 08151/364-0, in Verbindung setzen. (kb)