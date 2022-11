Drei oberbayerische Top-Azubis kommen aus dem Landkreis Starnberg

Von: Alma Bucher

Teilen

Thomas Kürn (Mitglied der Hauptgeschäftsführung der IHK für München und Oberbayern; Bereichsleiter Berufsbildung) gratulierte Jessica Kugler, Peer Adam und Philipp Dörfler zur Auszeichnung. © Matthias Balk/IHK für München und Oberbayern

Starnberg – Die IHK für München und Oberbayern hat drei Absolventen einer Berufsausbildung in IHK-Ausbildungsbetrieben aus dem Landkreis Starnberg als oberbayernweit Beste ihres Berufs im abgelaufenen Prüfungsjahr geehrt: Peer Adam machte seine Ausbildung zum Industrieelektriker (Fachrichtung: Geräte und Systeme) bei der TQ Systems GmbH in Seefeld, Philipp Dörfler erlernte den Beruf des Fluggerätemechanikers (Fachrichtung: Fertigungstechnik) und Jessica Kugler wurde beim Drogeriemarkt dm zur Drogistin ausgebildet.

Insgesamt waren im abgelaufenen Prüfungsjahr mehr als 330 Azubis im Landkreis zu ihren IHK-Abschlussprüfungen in zahlreichen Berufen angetreten. Oberbayernweit beendeten 87 Prozent aller Azubis ihre Ausbildung erfolgreich. Die 124 besten Absolventen in ihrem jeweiligen Ausbildungsberuf, die mindestens mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen haben, erhielten von der IHK für München und Oberbayern eine Ehrenurkunde. Die traditionelle Festveranstaltung für die Spitzen-Azubis sowie weitere Gäste wie ihre Ausbilder aus den Betrieben und Angehörige fand im Münchner GOP Varieté Theater statt.

Hervorragende Prüfunsergebnisse

Katja Lindo, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Starnberg, gratuliert den Top-Azubis zur Auszeichnung. „Mit ihren hervorragenden Prüfungsergebnissen haben sie gezeigt, wie leistungsstark unsere berufliche Bildung auch während der Corona-Pandemie funktioniert und mit wie viel Engagement sie ihre Ausbildung angegangen sind.“ Die Regionalausschussvorsitzende bekräftigt, dass die Ausbildungsbetriebe im Landkreis ebenso sehr viel in die Ausbildung junger Menschen investieren und somit zur Förderung des dringend benötigten Fachkräftenachwuchs beitragen. „Ich danke auch allen Ausbilderinnen und Ausbildern in den Unternehmen, den ehrenamtlichen IHK-Prüferinnen und Prüfern sowie den Lehrkräften an den Berufsschulen für ihren Beitrag zum Erfolg und der Stärke unseres Ausbildungssystems.“