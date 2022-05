Drei Personen werden aus Tutzinger Mehrfamilienhaus evakuiert

Teilen

In Tutzing-Kampberg brennt es in einem Wohnhaus. Die Feuerwehr evakuiert mehrere Personen. © picture alliance/dpa/5vision.media/Symbolfoto

Tutzing - In einem Mehrfamilienhaus in Tutzing-Kampberg brennt es in den frühen Morgenstunden. Die Feuerwehr evakuiert Bewohner.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, brannte es am heutigen Dienstagmorgen im Kellergeschoss eines Wohnhauses in Tutzing-Kampberg. Dabei entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Anwohnerin kann sich vor giftigem Rauch ins Freie retten

Gegen 4.30 Uhr waren die Rettungskräfte über eine Rauchentwicklung in dem Gebäude am Primelweg informiert worden, so die Polizei. Während sich eine Bewohnerin selbst vor giftigem Rauch ins Freie retten konnte, musste die Feuerwehr drei weitere Personen über eine Drehleiter aus dem Dachgeschoss evakuieren.

Drei Personen werden mit einer Drehleiter aus dem Gebäude geholt

Das Feuer begrenzte sich auf den Stromverteilerkasten im Keller und konnte durch die Einsatzkräfte zügig abgelöscht werden. Nach einer ersten Einschätzung entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.