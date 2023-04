Drei Promille: Betrunkene Autofahrerin verursacht in Starnberg Unfall und verletzt Polizistin

Die Polizei beendet die Alkoholfahrt einer 64-jährigen Frau aus Starnberg. Sie sitzt mit drei Promille hinterm Steuer und verursacht einen Unfall. © Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Starnberg - Ausfallerscheinungen wegen starker Alkoholisierung zeigt eine Autofahrerin in Starnberg, die in der Beethovenstraße einen Unfall verursacht. Während der Blutentnahme kommt es zur Rangelei.

Am Sonntag, 16. April, gegen 20.55 Uhr kam es in der Beethovenstraße in Starnberg, Ortsteil Söcking, zu einem Verkehrsunfall. Eine 64- jährige Frau aus Starnberg streifte mit ihrem Pkw einen abgestellten Land-Rover. Beide Fahrzeuge wurden sehr stark beschädigt, es entstand ein Schaden von mindestens 15.000 Euro.

Bei Rangelei mit betrunkener Autofahrerin erleidet eine Beamtin aus Starnberg Schürfwunden

Da die Frau bei der Unfallaufnahme alkoholtypische Ausfallerscheinungen zeigte und stark schwankte, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über drei Promille Atemalkoholkonzentration. Daraufhin wurde sofort vor Ort der Führerschein beschlagnahmt und eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet und durchgeführt.

Während der Blutentnahme kam es zu einer Rangelei zwischen der Frau und den eingesetzten Beamten. Dabei erlitt eine Beamtin eine Schürfwunde an der Hand. Die Frau muss sich nun nicht nur wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs durch Alkohol sondern auch wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (kb)