Drei Verkehrsunfälle im Landkreis hinterließen ca. 57.000 Euro Sachschaden

Von: Alma Bucher

Teilen

Am Sonntag krachte es im Dienstbereich der Polizei Herrsching gleich drei Mal. (Symbolfoto) © imago-images/Shotshop/Monkey Business 2

Herrsching - Am Sonntagnachmittag kam es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Herrsching zu insgesamt drei Verkehrsunfällen. Bei allen Unfällen blieb es glücklicherweise bei Sachschäden, niemand wurde verletzt, es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 57.000 Euro.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf der Staatsstraße 2068 im Gemeindebereich Seefeld, als ein 67-jähriger Herrschinger mit seinem PKW VW nach links in die Einfahrt zum Campingplatz Pilsensee abbog und dabei den entgegenkommenden PKW Ford eines 75-jährigen Seefelders übersehen hatte. Beide PKW kollidierten im Einmündungsbereich miteinander. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 15.000 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zwei Kinder im Auto sind mit dem Schrecken davon gekommen

Ein weiterer Unfall ereignete sich kurze Zeit später ebenfalls im Gemeindebereich Seefeld. An der durch Ampeln geregelten Kreuzung der Staatsstraße 2068 mit der Staatsstraße 2070 waren zwei Verkehrsteilnehmer in gleicher Fahrtrichtung auf der St 2070 in Richtung Hechendorf unterwegs. Die Ampel zeigte für ihre Fahrtrichtung „Grün“. Der vorausfahrende 52-jährige Söckinger verzögerte hier seinen PKW Ford, da ein Rettungswagen mit Sondersignalen auf die Kreuzung zufuhr. Ein nachfolgender 53-jähriger Mann, der ebenfalls aus Söcking kam, bemerkte dies in seinem PKW VW zu spät und fuhr auf den Ford auf. Auch hier kamen alle in den PKW mitfahrenden, im VW saßen auch zwei vier und sechs Jahre alten Kinder, mit dem Schrecken davon. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 7.000 Euro geschätzt.

Pkw bei Autobahnauffahrt übersehen

Gegen 15.20 Uhr krachte es dann erneut. Diesmal im Bereich der Anschlussstelle Wörthsee auf die A 96. Eine 55-jährige Frau aus Wörthsee bog hier mit ihrem PKW Skoda nach links in die Auffahrt zur A 96, Fahrtrichtung München, ab und übersah dabei den entgegenkommenden PKW VW eines 51-jährigen Mannes aus Kottgeisering. Aufgrund von hohem Verkehrsaufkommen waren hier die Feuerwehren Steinebach, Inning und Etterschlag mit ca. 30 Einsatzkräften zur Fahrbahnreinigung und Verkehrsregelung im Einsatz. Personen kam auch hier nicht zu Schaden, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.