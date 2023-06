Drei Verletzte in Tutzing bei Kollision mit dem Gegenverkehr

Wegen eines Unfalls muss eine Straße in Tutzing für zwei Stunden gesperrt werden. Eine Person muss ins Krankenhaus und beide Pkw werden abgeschleppt. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Tutzing - Richtung Obertraubing ist ein Autofahrer aus Tutzing unterwegs, als er mit einem entgegenkommenden Wagen zusammenstößt.

Am Dienstag, 6. Juni, gegen 10.10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Mann aus Tutzing mit seinem BMW die Kustermannstraße von Tutzing in Richtung Obertraubing. Kurz vor Obertraubing fuhr er so weit in der Straßenmitte, dass er mit einem entgegenkommenden Toyota zusammenstieß. Der Toyota wurde von einem 83-jährigen Mann aus Pöcking gesteuert. In diesem Pkw waren auch noch eine 80-und eine 89-jährige Frau.

89-jährige Frau in Tutzing wird mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht

Alle Personen in diesem Pkw wurden leicht verletzt (Beschwerden an der Halswirbelsäule, Prellungen). Die 89-jährige Frau musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, die anderen beiden Personen wollten sich selbstständig zum Arzt begeben. Der Mann im BMW wurde nicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 18.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Straße war für etwa zwei Stunden zur Unfallaufnahme gesperrt. (kb)