Dreimal Note 1,0 an den Mittelschulen im Landkreis Starnberg

Landrat Stefan Frey (v.l.) mit den besten Mittelschulabsolventen im Landkreis Starnberg - Noah Flämig, Maximiliano Romero-Klaus, Maxim Elsäßer, Laura Kennedy, Merle Haastert, Julia Mueller, Edina Mousilli, Peter Ledovski, Zita Pollert, Antea Zilic und mit der Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger. © Landratsamt Starnberg

Starnberg - 43 Schülerinnen und Schüler nahmen im Landkreis Starnberg an den Abschlussprüfungen teil. Drei schafften dabei sogar eine 1,0. Ein Lob für die tollen Ergebnisse gibt es auch von Landrat Stefan Frey.

43 Prüfungsteilnehmer an den Mittelschulen im Landkreis können sich heuer über das Erreichen eines besonders guten Abschlusses freuen. Drei Absolventen erreichten ihren Qualifizierenden Abschluss mit einem Schnitt von 1,0, zwei Prüfungsteilnehmer erwarben den Mittleren Schulabschluss an der Mittelschule ebenfalls mit 1,0. Die Prüfungen fanden an den Mittelschulen Starnberg, Tutzing, Gilching, Paul-Hey-Mittelschule Gauting und Christian-Morgenstern Mittelschule Herrsching statt.

Feierstunde im Landratsamt Starnberg

An diesen fünf Mittelschulen nahmen auch die Schülerinnen und Schüler der Privatschulen im Landkreis an den Abschlussprüfungen teil. Die zehn Allerbesten des Landkreises wurden zu einer kleinen Feierstunde in den kleinen Sitzungssaal des Landratsamtes eingeladen. „Den jungen Leuten stehen alle Türen offen, ob an weiterführenden Schulen oder in Lehre und Ausbildung“, freute sich Landrat Stefan Frey. Viele Ausbildungsstellen im Landkreis sind noch offen. Frey riet dem Absolventinnen und Absolventen dazu, sich über die Ausbildungsmöglichkeiten besonders bei der Handwerkerschaft und Unternehmen im Landkreis zu informieren, etwa über die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises, gwt.

Viel Lernbereitschaft und Ehrgeiz

Insbesondere mit dem vor wenigen Tagen erschienen „Ausbildungskompass“ und mit wie jedes Jahr am Buß- und Bettag stattfindenden „Tag der Ausbildung“ gibt es über die gwt zahlreiche Möglichkeiten, bei denen sich die Absolventinnen und Absolventen ihren möglich Ausbildungsbetrieb ausschauen können (weiter Informationen unter www.starnbergammersee.de/leben-arbeiten/ausbildung. „Mit viel Ehrgeiz und Lernbereitschaft habt ihr euch den Grundstein für einen erfolgreichen Arbeitsweg gelegt – Herzlichen Glückwunsch!“, so der Landrat.

Karin Huber-Weinberger: „Das Morgen ist jetzt“

Eine Urkunde, einen Gutschein, sowie einen Glückwunschbrief übergaben dabei Landrat Stefan Frey und Schulamtsdirektorin Karin Huber-Weinberger. „Die Zukunft liegt buchstäblich in unseren Händen und wir können sie gestalten, wie wir wollen. Aber wir können nicht bis morgen warten. Das Morgen ist jetzt!“, diesen zukunfts- und wegeweisenden Satz gab Karin Huber-Weinberger, verbunden mit den besten Wünschen für den weiteren Lebensweg, den erfolgreichsten Absolventen mit auf den Weg.

Die besten Absolventen, die den Mittleren Schulabschluss an der Mittelschule erwarben: Peter Ledovski, (Mittelschule Gauting), Lorenz Werner, Ismir Krantic (Mittelschule Gilching), Isabel Heinze, Armin Tönnesmann, Treska Soran (Mittelschule Starnberg), Sophia Greinwald, Vincent Knoch, (Mittelschule Tutzing), Jeannette Kriebel, Vincent Lackner, Lilia Thomas, Golo Deindl (Montessori Biberkor), Edina Mousilli, Noah Flämig, Maxim Elsäßer, Julia Mueller, Maximilano Romero-Klaus, Finja Berg, Luisa Berninger, Maja Hering, Tobias Kokett (Montessori Schule Inning), Elisa Ihbe (Montessori Schule Starnberg).

Die besten Absolven des Qualifizierenden Abschluss an der Mittelschule: Antea Zilic, (Mittelschule Gauting), Thomas Wastian, Berkay Cabuk (Mittelschule Gilching), Shirzad Fatemeh, Greta Cornils, (Mittelschule Herrsching), Kacper Dolatowski, (Mittelschule Tutzing), Zita Pollert, Noa Rupp, Arjan Graf, Janea Tölzer, Lisa Wlaschanek (Montessori Biberkor),Laura Kennedy, Merle Haastert, Raphael Scherer, Jonas Conrad (Montessori Schule Inning), Midas Dingemanse, Sophia Gademann (Montessori Schule Starnberg). (kb)