Dreiste Unfallflucht am helllichten Vormittag in Neugilching

Teilen

Die Polizeiinspektionen Gauting sucht einen unfallflüchtigen Verkehrsteilnehmer, der in Gilching einen Pkw beschädigt hat. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Gilching - In Gilching wird der Wagen einer 24-jährigen Frau angefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat in der Weßlinger Straße.

Eine 24-jährige Gilchingerin stellte am Montag, 12. Juni, gegen 9.15 Uhr ihren grünen Pkw Mini Countryman am Beginn der Weßlinger Straße auf der rechten Straßenseite ab. Als sie gegen 12 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stelle sie einen frischen Streifschaden an der linken Fahrzeugseite fest.

PKW in Gilching touchiert und geflohen

Der besagte Streifschaden zog sich fast an der gesamten linken Fahrzeugseite vom Außenspiegel bis zum Heckstoßfänger durch, was einem Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entspricht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte nach dem Schadensbild die Weßlinger Straße in Richtung Brucker Straße befahren und offensichtlich aufgrund eines zu geringen Seitenabstandes den geparkten Mini in der Folge touchiert und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Wer Beobachtungen in der Weßlinger Straße in Fahrtrichtung Brucker Straße gemacht hat, wird gebeten sich bei der Gautinger Polizei unter Telefon 089/893133-0 zu melden. (kb)