Dreister Dieb stiehlt in Herrsching Fahrräder im Wert von 80.000 Euro

Nach der Kameraauswertung gibt es jetzt neue Hinweise auf den Täter, der in einem Herrschinger Fahrradgeschäft Ware im Wert von 80.000 Euro gestohlen hat. © dpa/Silas Stein/Symbolfoto

Herrsching - In Herrsching wurde erneut in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und Ware im Wert von 80.000 Euro entwendet. Der Täter kam durchs Fenster und demolierte die Alarmanlage. Jetzt gibt es neue Hinweise.

Die Nachfrage nach Fahrrädern iist in der Pandemie sprunghaft gestiegen. „Diesen Trend haben wohl mittlerweile auch Straftäter erkannt!“, schreibt die Polizei Herrsching in einer Pressemitteilung und erklärt, dass innerhalb weniger Wochen im Bereich der Polizeiinspektion Herrsching schon das zweite Mal in ein Fahrradgeschäft eingebrochen und daraus mehrere hochpreisige Räder im Gesamtwert von rund 80.000 Euro entwendet wurden.

Einbruch in Fahrradgeschäft in Heinestraße in Herrsching

In der Heinestraße in Herrsching lag diesmal der Tatort. Der unbekannte Täter hatte in der Nacht auf Montag zunächst ein kleines Fenster aufgehebelt, war in den Verkaufsraum geklettert und hatte dann durch ein anderes Fenster das erste Rad ins Freie gehoben. Später fand er offenbar den Schlüssel zur Eingangstüre und beförderte über diese sieben weitere Räder hinaus.

Täter zerstört die Alarmanlage und besprüht die Überwachungskamera mit Farbe

Als bei der Tatausführung die Alarmanlage losging, zerstörte er diese. Eine Überwachungskamera hatte der Täter schon zuvor durch Besprühen mit Farbe unbrauchbar gemacht. Dennoch konnte der Einbrecher kurz gefilmt werden und es ist unter anderem zu erkennen, dass er schwarz bekleidet war und ein Baseball Cap trug.

Mann mit kahlrasiertem Kopf war vor dem Einbruch zweimal am Tatort

Nach Auswertung diverser Videoaufzeichnungen sind nun über den Täter weitere Details bekannt geworden. Offenbar hielt sich der Täter bereits am Sonntag, 8. Mai, am Morgen am Tatort auf. Zu diesem Zeitpunkt war die männliche, schlanke Person bekleidet mit einer blauen Jacke mit dunklen Applikationen, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen. Zudem trug er ein graues Basecap mit schwarzem Schild. Am Abend des 29. April hatte sich die gleiche Person bereits beim Fahrradgeschäft umgeschaut, so die Polizei. Dabei trug er weiße Turnschuhe. Auffällig ist sein kahl rasierter Kopf.

Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Einbruchs oder auch die Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeiinspektion Herrsching, Telefon 08152/93020. (kb)