Drohnensimulator, Virtual Reality Plattform und 3D-Drucker zur Eröffnung des IT-Labors in Starnberg

Große Freude über die Eröffnung der Informationnsplattform BayernLab in Starnberg: Bürgermeister Patrick Janick, Landrat Stefan Frey, die Landtagsabgeordnete Dr. Ute Eiling-Hütig, Bayerns Finanz- und Heimatminister Albert Füracker und Steffen Kirchner, Leiter des Vermessungsamtes Landsberg (v.l.), dem das BayernLab in Starnberg angegliedert ist. © Petra Straub

Starnberg - Virtual Reality Plattform, Drohnensimulator, 3D-Drucker und vieles mehr bietet das neue IT-Labor BayernLab in Starnberg. Von Freitag bis Sonntag können interessierte Erwachsene, Kinder und Jugendliche die Innovationen der digitalen Welt entdecken.

„Start für das bayernweit elfte BayernLab! Die Digitalisierung ist längst fester Bestandteil unseres beruflichen wie privaten Alltags und verändert zugleich fortlaufend unser Leben. Im neuen BayernLab in Starnberg, Hauptstraße 21, kann man selbst erfahren und erforschen, welche Möglichkeiten der digitale Fortschritt bereits heute bietet. Vieles klingt wie Science-Fiction, ist aber schon Realität“, stellte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker dieser Tage bei der Eröffnung des elften BayernLabs in Starnberg fest. „Mit unseren zukünftig 13 modernen IT-Laboren in ganz Bayern bauen wir insbesondere in den ländlichen Regionen eine Brücke in die schnelllebige und komplexe IT-Welt. Sie sind für Kommunen, Landratsämter, Schulen, Verbände und Vereine sowie für die Wirtschaft der Region ein bedeutender Netzwerk-Partner rund um digitale Themen und damit ein wichtiger Standortfaktor. Die BayernLabs sind Schaufenster für digitale Innovation und bieten modernste Technik zum Anschauen, Anfassen und Ausprobieren – kostenfrei und für Jedermann“, so Füracker.

Moderne Videokonferenzanlage mit interaktivem 84-Zoll-Touch-Monitor

Auf einer Gesamtfläche von rund 340 Quadratmeter können im BayernLab Starnberg neueste Trends und Anwendungen aktiv ausprobiert werden. So kann man ab sofort auf einer Virtual-Reality-Plattform in virtuelle Welten eintauchen, an einem Drohnensimulator realistische Flugerfahrungen sammeln oder einen 3D-Drucker testen. Anhand einer modernen Videokonferenzanlage lässt sich das vernetzte Arbeiten ausprobieren. Hierfür steht unter anderem ein interaktiver 84-Zoll Touch-Monitor mit Whiteboard-Funktion zur Verfügung, der moderne Bürokommunikation und Teamarbeit an unterschiedlichen Orten ermöglicht. Daneben werden im BayernLab auch Themen wie Datenschutz und Datensicherheit im Internet und moderne Verwaltungsservices präsentiert. Weitere interessante Exponate vermitteln Wissenswertes zum Breitbandausbau und BayernWLAN. Vorträge, Workshops und ein vielfältiges Onlineangebot rund um die Themen Technik und Digitalisierung runden das Angebot ab. In den Räumlichkeiten des BayernLabs stehen zudem kostenfreies BayernWLAN sowie ein barrierefreier Gästearbeitsplatz zur Verfügung.

Die Ehrengäste um Finanz- und Heimatminister Albert Füracker lassen sich im neuen BayernLab Technikinnovationen zeigen. © Petra Straub

Mit der Eröffnung des BayernLabs Starnberg startet eine umfangreiche Kooperation mit fortiss, dem Landesforschungsinstitut des Freistaats Bayern für softwareintensive Systeme. Für die Themeninsel „Energie“ stellt fortiss einen elektrischen Wärmespeicher und eine Solarbox bereit, die die Bedeutung der Energiewende in den Vordergrund stellen.

Kennenlern-Wochenende

Zum Kennenlernen lädt das neue BayernLab Starnberg im Rahmen des Eröffnungswochenendes vom 13. bis 15. Mai, freitags von 10 bis 18 Uhr, samstags und sonntags jeweils von 10 bis 16 Uhr, ein. Aufgrund der geltenden Schutz- und Hygienevorschriften können derzeit 20 Besucher zur gleichen Zeit anwesend sein. Es wird daher um Voranmeldung gebeten unter Telefon 08151/550680 oder starnberg@bayernlab.bayern.de.

Weitere Informationen im Internet: www.bayernlabs.bayern und BayernLab Online: bayernlab.online. (kb)