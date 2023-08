Durch den Sturm kippt in Berg ein Baugerüst um

Symboldbild: in Berg ist ein Baugerüst umgestürzt © PantherMedia/Volker Rauch

Starnberg/Berg/Pöcking - Durch den Sturm an diesem Wochenende und dem heutigen Montag ist unter anderem in der Gemeinde Berg das Baugerüst eines Neubaus umgeweht, es stürzte in die Hecke des Nachbarn.

In Pöcking wurde gegen 12.42 Uhr ein Ortsschild samt Verankerung umgestürzt aufgefunden. Da keine Hinweise auf einen Unfall oder mutwillige Beschädigung gefunden wurden, könnte auch dieses Schild dem Sturm zum Opfer gefallen sein.

Am Starnberger See wurden drei Einsätze wegen gekenterten Booten auch an die Polizei gemeldet, die alle durch die Wasserrettungsorganisationen abgearbeitet wurden.

Personen kamen, nach hiesiger Kenntnis, nicht zu schaden.