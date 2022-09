Eberhofer-Krimi-Autorin übergibt ein Kunstwerk an die Gemeinde Herrsching

Eberhofer-Krimi-Autorin Rita Falk übergibt Bürgermeister Christian Schiller (Mitte) und Kulturreferent Hans-Hermann Weinen im Rathaus Herrsching eines ihrer Kunstwerke. Die Gemeinde hat es im Rahmen einer Kunstausstellung in Herrsching erworben. © Gemeinde Herrsching

Herrsching - Die Gemeinde Herrsching ist stolze Besitzerin eines Kunstwerks der Eberhofer-Krimi-Autorin Rita Falk. Bürgermeister Christian Schiller nimmt das Bild in Empfang.

Krimi-Autorin Rita Falk stellte bei einer Kunstausstellung in der Villa Varosa inHerrsching ihre Werke aus und sprach damit viele interessierte Bürgerinnen und Bürger an. Die Gemeinde erwarb ein Kunstwerk der Bestseller-Autorin der Eberhofer-Krimis, die in Herrsching insgesamt 71 Werke zeigte.

Das Bild bekommt einen würdigen Platz im Rathaus in Herrsching

Die Künstlerin Rita Falk übergab das Kunstwerk an Bürgermeister Christian Schiller und Kulturreferent Hans-Hermann Weinen im Herrsching. Die beiden Vertreter der Gemeinde hatten es im August ausgewählt. „Das Bild wird einen würdigen Platz im Rathaus Herrsching bekommen“, so Bürgermeister Schiller. Zur Übergabe des Werks waren auch die Organisatoren der Ausstellung, der Galerist Dr. Ulrich von Weidenach und die Leiterin vom Krimifestival München, Sabine Thomas gekommen. (kb)