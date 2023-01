Ehrenamtliches Engagement für psychische Gesundheit wird belohnt

Die Landtagsabgeordnete Anne Franke von den Grünen weist Organisationen aus dem Landkreis Starnberg darauf hin, dass ehrenamtliches Engagement für psychische Gesundheit jetzt mit dem Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ausgezeichnet wird.

Landkreis - Alljährlich werden ehrenamtliche Initiativen für psychische Gesundheit mit dem mit insgesamt 50.000 Euro dotierten Bürgerpreis des Bayerischen Landtags ausgezeichnet. Darauf weist die Landtagsabgeordnete Anne Franke von Bündnis 90/Die Grünen entsprechende Organisationen im Landkreis Starnberg hin.

Mit dem Preis wird alljährlich herausragendes ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. Anne Franke freut sich, dass das Leitthema „Lichtblickmacher – Ehrenamtliches Engagement für die psychische Gesundheit“ in diesem Jahr den Fokus auf einen oft noch tabuisierten Bereich lenkt.

Ehrenamtliches Engagement für psychische Krankheiten

„Immer mehr auch junge Menschen sind von psychischen Krankheiten betroffen, aber leider wird viel zu selten darüber gesprochen und aufgrund der Überlastung hauptamtlicher Kapazitäten erhalten immer noch viel zu wenige professionelle Hilfe“, stellt die Stockdorferin fest. „Umso wichtiger ist das ehrenamtliche Engagement verständnisvoller Menschen, die Betroffenen zur Seite stehen!“

Die Auslobung des Bayerischen Landtags richtet sich an ehrenamtliche Initiativen in Bayern, die psychisch Erkrankten dabei helfen, mit ihren individuellen Leiden umzugehen und Menschen aus deren Umfeld unterstützen sowie an Engagierte, die Prävention zum Erhalt psychischer Gesundheit betreiben.

Bewerbungsschluss für den Bürgerpreis ist am 5. März

Bewerbungsschluss ist am 5. März. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einem Beirat unter dem Vorsitz von Landtagspräsidentin Ilse Aigner ausgewählt, die Preisverleihung ist für 23. Juni im Bayerischen Landtag geplant. Alle Informationen rund um die Bewerbung finden Sie auf der Internetseite www.buergerpreis-bayern.de. (kb)