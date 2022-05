Meister-Macher Thomas Thallmair

Ehrung für Ruder-Asse Christiane von Oerthel und Thomas Thallmair aus Starnberg

Landrat Stefan Frey (l.) und die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Starnberg, Christiane Falk (r.) bei der Übergabe der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Christiane von Oerthel und Thomas Thallmair im Landratsamt Starnberg. © Landratsamt Starnberg

Landkreis – Landrat Stefan Frey aus Starnberg überreicht die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an Christiane von Oerthel und Thomas Thallmair.

An der kleinen Feier im Landratsamt Starnberg nahm auch Christiane Falk, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Starnberg, teil. Der Landrat sprach den Ruder-Assen seinen Dank und Anerkennung aus: „Starnberg hat durch Ihr Engagement einen wirklichen Namen in der Fachwelt. Die sportlichen Erfolge der Starnberger Ruderinnen und Ruderer stehen für sich. Auch im örtlichen Schulsport ist das Rudern eine feste Größe.“

Auszeichnung für Jugend- Talent- und Nachwuchsförderung

Christiane von Oerthel und Thomas Thallmair wurden für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement für den Rudersport und ihre Vereinsarbeit beim Münchner Ruder- und Segelverein Bayern unter anderem mit dem Schwerpunkt in der Jugend-, Talent- und Nachwuchsförderung mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Christiane von Oerthel errang zahlreiche internationale Erfolge

Christiane von Oerthel ist seit 1980 als Sportlerin und Mitglied im Verein aktiv und engagiert sich mit Herzblut, großem Einsatzwillen, fachlicher Expertise und erheblichem Zeitaufwand. Als Athletin hat sie zahlreiche nationale und internationale Erfolge errungen und zählt damit zu den erfolgreichsten Ruderinnen in Bayern und ihres Heimatvereins MRSV. Ihr besonderes Augenmerk gilt dem Kinder- und Jugendbereich, hier ist sie seit 1980 als Rudertrainerin tätig. Ihre eigenen rennsportlichen Erfolge haben ihr sehr dabei geholfen, Kinder und Jugendliche anzuspornen und zu unterstützen. Für die „jungen Ruderer“ ist sie immer Ansprechpartnerin in allen Lebenslagen. Christiane von Oerthel engagierte sich auch über sieben Jahre lang als Vorstandsvorsitzende der Ruderabteilung. Anschließend wurde sie in den Vereinsrat gewählt. In diesem Gremium ist sie bis heute ehrenamtlich tätig.



Meister-Macher Thomas Thallmair

Thomas Thallmair ist seit 1968 als Trainer im MRSV aktiv, jahrzehntelang auch als Jugendleiter und Bootswart. Er führte viele Ruderinnen und Ruderer zu Bayerischen und deutschen Meistertiteln und zur Olympia-Teilnahme. Auf seine Initiative wurde 1968 die Kooperation mit dem Gymnasium Starnberg in Form einer Sportgemeinschaft gegründet, die er 50 Jahre lang leitete. Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums haben unter seiner Ausbildung regelmäßig Titel bei Ruder-Meisterschaften errungen. Thomas Thallmair engagiert sich außerdem auch im Bayerischen Ruderverband. Er förderte nicht nur das Jugend- und Wettkampfrudern, sondern kümmerte sich auch um den Breitensport und Seniorenrudern.



Preisträger organisieren Ruderregatta

Gemeinsam sind Christiane von Oerthel und Thomas Thallmair Organisatoren des „Roseninselachters“, einer inzwischen europaweit geschätzten Ruderregatta für Großboote mit internationalem Teilnehmerfeld.



Dank ihrer beider Initiative wird die jährlich stattfindende Deutsche Meisterschaft im Ergometer-Rudern in Starnberg ausgetragen. Christiane von Oerthel und Thomas Thallmair engagieren sich mit viel Empathie und besitzen die Fähigkeit, Menschen langfristig für das Rudern zu begeistern und somit auch an den Verein zu binden. Gemeinsam führten sie außerdem das Kinderrudern ein. (kb)