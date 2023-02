Eigene Filme drehen beim Mediencamp des Landkreises Starnberg

Die Jugendarbeit des Landkreises Starnberg bietet in den Osterferien ein Mediencamp in Unterammergau an. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Landkreis - In den Osterferien können sich Jugendliche von 12 bis 15 Jahren beim Mediencamp kreativ austoben. Die Kommunale Jugendarbeit im Landkreis Starnberg bietet vom 2. bis 7. April ein Mediencamp mit Übernachtung in der Max-Irlinger Hütte in Unterammergau an.

Anmeldungen sind ab sofort über das Anmeldeformular unter www.lk-starnberg.de/ferien2023 möglich. Während der Ferienwoche in Unterammergau werden neben spaßigen Aktionen gemeinsame Filmideen verwirklicht. Die jungen Filmbegeisterten übernehmen je nach Kurzfilmidee verschieden Schauspielrollen, Kamera, Ton sowie Set- und Kostümdesign und können einiges selbst ausprobieren, was sie am Filmemachen fasziniert. Die Jugendlichen entscheiden sich für ein Filmformat und überlegen, wie ihre Story interessant filmisch erzählt werden kann. Sie erleben, wie ein Spannungsbogen, bildliche Auflösung und Effekte, ein Publikum mitreißen können.

Wer noch nicht teilgenommen hat, wird beim Mediencamp des Landkreises Starnberg bevorzugt

Ariane Blecha ist selbst in einer Filmproduktion tätig und leitet diese kreativ-audiovisuelle Woche. Teilnehmende, die bisher noch an keinem Mediencamp der Kommunalen Jugendarbeit teilgenommen haben, werden in den ersten zwei Wochen nach Anmeldebeginn besonders berücksichtigt. Rückfragen gibt Carina Eisner unter der Telefonnummer 08151/148 77 547. (kb)