Ein 26-jähriger Motorradfahrer stürzt in Wörthsee

Auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort beim Unfall mit einem Motorradfahrer in Wörthsee. © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Wörthsee - Ein Motorradfahrer in Wörthsee erkennt nicht, dass das Auto vor ihm bremst. Er fährt auf und stürzt. Der Rettungshubschrauber ist vor Ort.

Laut Polizei handelt es sich um einen 26-jährigen Motorradfahrer aus Olching, der am Dienstag gegen 15.25 Uhr bei einem Auffahrunfall in Wörthsee leicht verletzt wurde. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Geltendorf verringerte auf der Kreisstraße von Etterschlag kommend seine Geschwindigkeit, um nach rechts in Richtung Walchstadt abzubiegen. Dies erkannte der Olchinger zu spät, fuhr auf den Pkw auf und stürzte.

Rettungsleitstelle fordert Rettungshubschrauber an

Da der Verletzungsgrad des Motorradfahrers anfangs unklar war, wurde durch die Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber angefordert, der Transport des leichtverletzten Mannes ins Klinikum Seefeld wurde dann jedoch mit einem Rettungswagen durchgeführt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 2.500 Euro, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. (kb)