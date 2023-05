Ein Buch voller Erinnerungen an den Vater aus Weßling

Von: Michèle Kirner

Anton G. Leitner widmet seinem verstorbenen Vater Anton Josef Leitner ein Buch. © Maren Martell

Weßling – 82 Jahre alt wurde der ehemalige Schulleiter und Gründer des Carl-Spitzweg-Gymnasiums Anton Josef Leitner. Zwei Jahre ist es jetzt her, dass er sich aus dem Leben verabschiedete – und zwei Jahre lang hielt sein Sohn Anton G. Leitner (61) Erinnerungen an den Vater fest. Daraus ist das Buch „Vater, unser See wartet auf Dich: Erinnerungsstücke und nachgerufene Verse“ entstanden, das seit Anfang Mai im Handel ist.

Trauer bewältigt jeder auf seine Art und Weise. Anton G. Leitner hat die literarische Form gewählt, um sich mit dem Leben und Tod seines Vaters auseinanderzusetzen. Im Vorwort bescheinigt der Literaturwissenschaftler Ulrich Johannes Beil dem Verstorbenen eine „Colombo-artige Schrulligkeit“ – und diese liebenswerte Schrulligkeit hat der Dichter, Verleger und Herausgeber Anton G. Leitner in minimalistischen Gedichten und lyrischer Prosa verarbeitet. Poetisch reflektiert der 61-Jährige einzelne Lebensstationen seines Vaters und beginnt nach dessen Tod über ein Jahr lang eine eigene Zeitrechnung: An Tag eins entstand der erste Text über ihn. „Durch die chronologische Anordnung der Texte nach dem Datum ihrer Entstehung wird deutlich, wie sich meine Trauer um den Verlust des Vaters im Laufe eines Trauerjahres verändert hat“, sinniert der Münchner Turmschreiber. Etwa an Tag fünf im sehr reduzierten Gedicht „So still“, als der Sohn erstmals den Stuhl des Verstorbenen in dessen Arbeitszimmer benützt. „So still // Das Haus / Ohne dich / Mein Vater // Dein Bad- / Radio streikt / Der Akku // Leer. Aber / Was sind schon / Nachrichten? // Nicht mehr / Viel wert / Für mich.“

Episoden zum Schmunzeln im Buch „Vater, unser See wartet auf Dich: Erinnerungsstücke und nachgerufene Verse“

Und Episoden zum Schmunzeln gab das Wesen des geborenen Weßlingers reichlich her. Darunter die Anekdote aus dem Krankenhaus, wo der Sohn sich von einer doppelseitigen Lungenembolie erholt und die beiden es sich im Korridor auf einer Couch gemütlich machen. Ihnen gegenüber lässt sich eine Dame nieder, „späte Hildegard Knef, im fortgeschrittenen Stadium verblassend“, woraufhin sich der Vater gefordert sieht, der „gnädigen Frau“ tröstend eine „milde Diagnose“ zu wünschen. Das Schild „Plastisch-ästhetische und rekonstruktive Chirurgie“ ignorierend, beschließt er, für sie aus Mitleid zu beten. „Sie hat so schlecht ausgesehen, hoffentlich kann ihr noch geholfen werden!“. Ein Vers aus Tag 54 hat dem Buch seinen Titel gegeben und vermenschlicht den Weßlinger See, den Leitner Senior so sehr liebte: „Vater, unser // See wartet / Auf dich / Täglich // Gekrault / Werden möchte er / Von dir // So gern, er / Wälzt sich sogar / Schon unruhig / In seinem / Kiesbett“.

Ehrliche Annäherung an den Vater Anton G. Leitners

Wichtig war Anton G. Leitner eine offene und ehrliche Annäherung an den Vater, „witzig, humorvoll, aber auch böse“, auf Hochdeutsch und Bairisch und mit fast 20 historischen Aufnahmen aus dem Familienarchiv illustriert. „Das Buch sagt auch viel über das Dorf Weßling aus, wie es einmal war“, sagt Leitner. So erinnert er am Tag 173 daran, wie sein Vater „zum Schutzpatron der italienischen Gastarbeiter im Ort wurde, die in den 1970er Jahren mit ihrer Hände Arbeit Deutschlands Wirtschaftswunder mitermöglichten“, erzählt er. Damals stellte sich Leitner Senior schützend vor sie, nachdem ihnen anonyme Anzeigen „mit gänzlich aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen“ in ihre Baracken-Unterkünfte am Dorfrand geflattert waren. „Und mit ihm, dem polyglotten Professore Bavarese, an der Seite, gingen sie am Ende als Sieger aus dem Papierkrieg hervor.“

Anton G. Leitner liest am 22. Mai in Weßling aus seinem neuen Werk

Am 397. Tag nach dem Tod des Vaters enden die Reflexionen, die das Künstlerpaar Carola Vogt und Peter Boerboom layouteten. Kommende Woche geht er damit auf Deutschlandtour, mit Stationen in Berlin und Schleswig – und feiert nach seiner Rückkehr am Montag, 22. Mai 2023 um 19.30 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung des Rotary Clubs Wörthsee die Bayernpremiere des Bandes, im Seehaus Raabe. „Vater, unser See wartet auf dich. Erinnerungsstücke und nachgerufene Verse“ ist in Anton G. Leitners „edition Das Gedicht“ erschienen und kostet 20 Euro. Mehr unter www.aglv.com.