Ein Dosenwurf mit Folgen

Ein Dosenwurf beschäftigt die Gautinger Polizei. © Panthermedia

Gauting - Ärger in einer Gautinger Flüchtlingsunterkunft gab es vergangenen Freitag. Wie eine 52-jährige Flüchtlingshelferin der Gautinger Polizei mitteilte, kam es zu einer Auseinandersetzung mit drei unbekannten Männer und einem 26 Jahre alten kirgisischen Angestellten der Unterkunft an der Starnberger Straße. Einer der Unbekannten warf eine volle Whiskey-Cola-Dose in Richtung des 26-Jährigen, der sich aber nicht provozieren ließ.

Die Gautinger Streifenbeamten stellten nach ihrem Eintreffen fest, dass der Vorfall bereits nachmittags um 14.30 Uhr passiert war und dass die drei Unbekannten vor dem Dosenwurf laut herumgegrölt hatten. Als sie von einer 26-jährigen Angestellten der Unterkunft zurechtgewiesen wurden, ging das Trio die Frau zunächst verbal an. Daraufhin mischte sich der 26-Jährige ein, worauf einer der Männer auf ihn zuging und sehr provokant kurz vor ihm stehen blieb. Kurze Zeit später schubsten sich die beiden Männer gegenseitig herum. Die 26-jährige Angestellte konnte die Beiden kurze Zeit später trennen und im Anschluss gingen die drei in der Einrichtung gänzlich unbekannten Männer davon. Einer von ihnen drehte sich kurz darauf um und warf die besagte Dose nach seinem Kontrahenten, die ihr Ziel jedoch verfehlte ehe sie am Boden zerbarst.

Die 26-jährige Angestellte saß mit einer Freundin noch Im Außenbereich der Einrichtung, als zwei der unbekannten Männer (ohne den „Dosenwerfer“) zurückkamen und sich nach ihrem 26-jährigen Arbeitskollegen erkundigten. Die beiden Männer sprachen in russischer Sprache, dass sich dieser vorsehen soll, wenn er nach Hause geht.

Die Dose, mit der der kirgisische Angestellte beworfen worden war, wurde sichergestellt. Die Angestellten der Einrichtung sicherten zu, dass bei einem erneuten Auftauchen der Männer die Polizei sofort verständigt wird. Genau dies passierte am Montag gegen 14.25 Uhr, als sich eine Angestellte der Einrichtung bei der Gautinger Inspektion meldete und mitteilte, dass sie zwei der besagten Männer auf der Parkbank hinter dem BRK zwischen Königswieser Straße und Sackstraße gesehen hat. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die zwei Männer kurze Zeit später von Gautinger Polizisten mit auf die Wache zur Identitätsfeststellung und zur Vernehmung genommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass einer der Männer, ein 25 Jahre alter Bosnier ohne festen Wohnsitz war und ebenso wie sein 26-jähriger deutscher Begleiter aus Pöcking bereits Polizei bekannt einschließlich bereits vorliegender erkennungsdienstlicher Behandlung war. Die beiden Männer machten keinerlei Angaben zu dem Vorfall, der sich am 5. August vor der Unterkunft an der Starnberger Straße zugetragen hatte.

Nach telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München II durften die beiden Männer nach Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten für den wohnsitzlosen Bosnier die Dienststelle wieder verlassen.