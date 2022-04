Ein ehemaliger Kindersoldat baut in seiner Heimat Brunnen

Mohamed Khalil im Porträt

Weßling - Mohamed Khalil (30) ist ein vielbeschäftigter Mann. Bei BMW forscht der Elektrotechniker an Alternativen zu den Autoteilen, die wegen der Lieferprobleme gerade die Produktion ins Stocken bringen. In der Freizeit fliegt er in seine einstige Heimat nach Sierra Leone und baut Brunnen. „Ich bin Deutscher“, betont Khalil. Sein Herz schlägt für das Land, in dem er sein halbes Leben verbracht hat – und in dem er die verloren geglaubte Lebensfreude wiedergefunden hat. 2019 kehrt er nach 13 Jahren zum ersten Mal in sein Geburtsland zurück und schießt zwei Jahre später am Hafen in Freetown ein Selfie, auf dem er lacht. Als er an genau dieser Stelle 2006 in das Containerschiff stieg, lachte er nicht. Damals, als er vor den Erinnerungen als Kindersoldat floh und in eine ungewisse Zukunft aufbrach.

Es war ein Tag wie viele andere, als die Rebellen der „Revolutionary United Front“ in das kleine Häuschen der Familie Khalil stürzten und den Vater mitnahmen. Auch den erst neunjährigen Mohamed Khalil packten sie am Kragen, verschleppten ihn ins Camp und setzten ihn unter Drogen. „Heroin“, sagt Khalil. „Damit machten sie uns willenlos“, weiß er heute. „Uns“, das sind die Kindersoldaten, denen die Rebellen eine Kalaschnikow in die Hand drückten und Befehle erteilten. Und Khalil hatte Glück. Viel Glück. „Ein paar Wochen nach meiner Entführung gab es Friedensgespräche“, erzählt er. Daraufhin wurden er und andere Kinder freigelassen. Für seinen Vater kam jede Hilfe zu spät.

Zurück bei seiner Familie im Dorf „Jui“, besuchte er nach seiner Freilassung in Feetown eine Englische Schule. Dieser Teil seiner Geschichte klingt wie ein Happy End – aber Khalils Leiden hörten nicht auf. „Die Menschen im Dorf haben erfahren, dass ich für die Rebellen gekämpft habe und haben mich bedroht.“ Wenn er nach Hause kam, hingen an den Wänden Schilder. Darauf stand: „Wenn das Kind nach Hause kommt, fackeln wir das Haus ab.“ Auch in der Schule wurde er gemobbt. Irgendwann ertrug er das nicht mehr und setzte sich in der Schuluniform an den Strand, statt in den Unterricht zu gehen. „Ein französischer Fischer fragte mich, warum ich nicht in der Schule bin.“ Ihm schüttete Khalil sein Herz aus, erzählte von den Wochen bei den Rebellen. Von den Dingen, die er dort erlebt hat, die er zu tun gezwungen wurde. „Ich wünschte mir, dass ich ins Bett gehe und einfach nicht mehr aufwache“, gestand er ihm. Dem Fischer war klar: Der Junge ist selbstmordgefährdet und organisierte Khalils Flucht. Im Bauch eines Schiffes schaukelte Khalil drei Monate lang über die Meere. Vorbei an Südafrika, über den Suez Kanal bis Italien. Zumindest glaubt er, dass er in Italien an Land ging. „Es könnte auch Frankreich oder Spanien gewesen sein“, sagt er. Mit einem Auto wurde er nach Düsseldorf gebracht und landete schließlich in München.

Und hier begann endlich sein Happy End. In einem Jugendhaus in Pasing bekam er eine Therapie. Dort lernte er auch die Weßlinger Atemtherapeuten Michael Finkenzeller (68) und Eva Niklasch (66) kennen. Die Atemtherapie half ihm, mit seinem Trauma umzugehen. Und mit den Weßlingern gewann er eine Familie dazu, bei denen er bis heute ein und aus geht. Danach ging es zügig voran: In Pasing besuchte er die Realschule und ließ sich nach dem Abschluss als erster unbegleiteter Flüchtling beim Autohersteller BMW im dualen System zum Mechatroniker ausbilden, absolvierte nach der Fachhochschulreife das Studium Elektrotechnik an der FH München. Seither arbeitet Khalil bei BMW als Entwickler.

Dann kam der Tag, an dem ihn die Sehnsucht nach seiner Familie packte, zu der seit seiner Abreise jeglicher Kontakt abgerissen war. „Es war schwierig“, sagt Khalil nur. Schließlich hatte er weder seine drei Geschwister, noch seine Mutter über die Reisepläne eingeweiht und verschwand von einem Tag auf den anderen aus ihrem Leben. Nachdem er 2019 die Adresse seiner Familie ausfindig gemacht hatte, kehrte der verlorene Sohn zurück. Und als Brüder und die Schwester ihn entdeckten, schrien sie. „Ich habe noch nie jemanden so laut schreien hören“, sagt Khalil glücklich.

Zurück in Deutschland beschloss er, etwas für die Dorfbewohner zu tun. Auch als eine Art Therapie, um die schlimmen Erinnerungen mit schönen zu ersetzen. Die Frage, was sie am Nötigsten brauchen, war schnell beantwortet: „Sauberes Wasser“. Denn das vorhandene Wasser war braun und dreckig, sodass Krankheiten wie Cholera sich ausbreiten können. „Wir haben uns an den Computer gesetzt und gegoogelt, wie man Brunnen baut“, erzählt Finkenzeller. Drei Mal fuhr Khalil 2019 in seine alte Heimat – und ein Tag vor Weihnachten sprudelte „Severino 1“, zwei Jahre später lieferte „Severino 2“ den Menschen frisches Quellwasser. 25.000 Menschen profitieren derzeit von insgesamt 55.000 Liter Trinkwasser. Und auf dem von Khalil gekauften Grundstück soll „Severino 3“ entstehen. Außerdem träumt er von einer Ausbildungsstätte für die Heranwachsenden. Denn Bildung ist der Weg aus der Armut, weiß er aus Erfahrung. Im Projekt steckt Geld von Spendern, die an ihn geglaubt haben. Und einiges von Khalils Erspartem. Die Brunnen mit der Pumpe und der Photovoltaikanlage baut der 30-Jährige eigenständig. Dafür investiert er seinen gesamten Urlaub. Die Wartung übernehmen seine Brüder. „Die Menschen sind mir sehr dankbar“, freut sich Khalil. Alle. Auch die, die ihn einst bedroht haben. Das Hilfsprojekt hat etwas therapeutisches, sagt er. „Und es hilft mir, mit den Schatten in mir zu leben.“

Spenden fließen ohne Abzug in den Bau der Brunnen an den gemeinnützigen Verein „Severino Waters e.V.“ Spendenkonto: Postbank München, DE72 7601 0085 0160 0328 56. Mehr Informationen über das Hilfsprojekt gibt es auf www.severinowaters.de.