Ein Gautinger Ortsschild ist weg!

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. In Gauting wurde ein Ortsschild und zudem ein abgesperrtes Fahrrad entwendet. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Gauting - Das Gautinger Ortsschild am Ortseingang von Stockdorf ist weg. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei fiel am 23. Mai auf, dass das Ortsschild von Gauting, das an der Planegger Straße stand, nicht mehr vorhanden war. Das Schild wurde zuletzt am Vormittag des 17. Mai an der Ortseinfahrt gesehen. Aufgrund der Umstände geht die Polizei davon aus, dass das Ortsschild gestohlen wurde.

Abgesperrtes Fahrrad in Gautiner am Pippinplatz gestohlen

Nicht nur ein Ortsschild wird in Gauting gestohlen. Sondern auch ein abgesperrtes Fahrrad. Ein 14-Jähriger versperrte am 21. Mai gegen 12.30 Uhr sein blaues Specialized Mountainbike vor den Einkaufsläden am Gautinger Pippinplatz, nahe der Hausnummer 3. Als er das Fahrrad am Nachmittag des 23. Mai wieder abholen wollte, musste er feststellen, dass dieses, trotz Sicherung mittels Fahrradschlosses, offensichtlich gestohlen wurde. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf rund 550 Euro.

Sachdienliche Angaben zu den Taten und Tätern nimmt die Polizeiinspektion Gauting unter Telefon 089/893133-0 entgegen. (kb)