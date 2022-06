Schon 2023 soll es fertig sein

Ein Glashaus auf Stelzen am Ufer des Starnberger Sees

Von: Petra Straub

Teilen

In Starnberg baut der Bayerische Yacht-Club ein Mehrzweckgebäude direkt am See. Der Bayerische Staatsminister Joachim Herrmann kommt zur Grundsteinlegung. © BYC

Starnberg – Die Tief- und Hafenbauarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt beginnt der Hochbau beim Bayerischen Yacht-Club (BYC) in Starnberg. „Seeseitn“ nennt der Verein das Vier-Millionen-Euro-Projekt, das am Ufer des Starnberger Sees entsteht und den Segelsport fördern soll. Joachim Herrmann, der Bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration legt den Grundstein.



Starnberg – Die Tief- und Hafenbauarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt beginnt der Hochbau beim Bayerischen Yacht-Club (BYC) in Starnberg. „Seeseitn“ nennt der Verein das Vier-Millionen-Euro-Projekt, das am Ufer des Starnberger Sees entsteht und den Segelsport fördern soll. Joachim Herrmann, der Bayerische Staatsminister des Innern, für Sport und Integration legt den Grundstein.

Prominenz aus Politik und Wirtschaft und viele Mitglieder waren dabei beim Festakt am sonnigen Freitagnachmittag in Starnberg. Sie feierten den Meilenstein in der bislang sechsjährigen Baugeschichte. Entstehen wird „ein Glashaus auf Stelzen“, so nennt der Verein das geplante Gebäude direkt am See. Es wird innerhalb einer Freifläche platziert, in der es auch Liegeplätze für moderne Bootsklassen und ein optimiertes Hafenbecken mit teilweise überdachten Liegeplätzen für die Boote der Trainer und Wettfahrleiter gibt.



Das Gebäude soll den Ansprüchen des Regattaclubs entsprechen und zudem optisch ansprechend sein. Es soll Möglichkeit der Weiterbildung bieten, auch durch Theoriekurse, zudem sollen dort Feiern und Meetings für alle Mitglieder stattfinden. Durch das Objekt selbst soll der Blick auf den See nicht mehr versperrt werden, erklärt der VorSsitzende des BYC, Dr. Michael Steiner. Stellvertreter Dr. Martin Kapitza ergänzt, dass bei der Planung die künftige Nutzung von Seeseitn zu jeder Zeit und zu verschiedenen Anlässen von großer Bedeutung gewesen sei. Von der neuen Holzterrasse aus können Mitglieder den Blick auf den See und die Zugspitze genießen.



Staatsminister Joachim Herrmann (v.l.) mit Dr. Michael Steiner, Vorsitzender des BYC, und Anton Hunger von der Wiedeking-Stiftung bei der Bootstaufe. © BYC

Die vorhandenen Gebäude auf dem 1.600 Quadratmeter großen Areal sind baufällig geworden. Der BYC ließ sie 2018 abreißen und beschloss, Neues zu realisieren. „Die Entscheidung war nicht einfach. Wir haben lange überlegt. Die Planung für die Seeseitn hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Wir wollen ein Gebäude, welches den Segelsport weiter fördert, unsere Jugendabteilung unterstützt und den Anforderungen unserer Mitglieder gerecht wird“, sagt Steiner und bekräftigt, dass mit dem Neubau vor allem die jungen Mitglieder die Möglichkeit bekommen sollen, sich weiterzubilden, sich stetig auszutauschen und den Club „zu ihrer Heimat werden zu lassen“. Anfang des Jahres wurde mit dem Bauprojekt begonnen. Erst wurde die Fliegerhalle abgebrochen und ein Wasserbecken aufgeschüttet.



Schon 2023 soll es fertig sein

Nachdem neue Spundwände gesetzt wurden, wurden Pfähle als Grundlage für den Baukörper bis zu 34 Meter in den Boden getrieben. Im Mai wurde die Bodenplatte gelegt. Beim Rückbau und Neubau habe der Umweltschutz einen hohen Stellenwert, so der Bayerische Yacht-Club. Verunreinigungen des Sees sollen dabei vermieden werden und das Ufer naturnah ausgebaut werden.

Glückwünsche für den Bayerischen Yacht-Club von Staatsminister Herrmann

Staatsminister Herrmann beglückwünschte den Bayerischen Yacht-Club beim Festakt in Starnberg zu seinem großen Projekt und wünsche weiterhin einen reibungslosen Bau. „Besonders begrüßen wir den Fokus auf die Mitglieder des Clubs, allen voran die Jugend, der mit der Seeseitn großartige Möglichkeiten geboten werden“, so Herrmann. Das Ministerium fördert das Projekt des Bayerischen Yacht-Clubs, weil dabei der Schwerpunkt auf die Nachwuchssegler gelegt wird. Bei der Grundsteinlegung wurde auch eine Zeitkapsel in die Ausschalung eingemauert. Darin befinden sich eine Tageszeitung und ein gravierter Wimpel.



Bereits im Mai kommenden Jahres soll der Neubau eröffnet werden, erklärt Clubmanager Fabian Kaske. Seinen Angaben zufolge verläuft der Bau bislang ideal. Auch der Abbruch habe gut funktioniert. Auf die Grundsteinlegung folge nun die Erstellung der Bodenplatte.



Seeseitn nennt der Bayerische Yacht-Club in Starnberg sein neues Projekt. Es soll bereits im kommenden Jahr bezugsfertig sein. © BYC

Im Rahmen der Grundsteinlegung wurde auch ein rotes Schlauchboot namens „Toni“ für die Jugend des Clubs getauft. Es wurde von der Wiedeking-Stiftung bereitgestellt und kommt künftig bei den Jugendtrainings zum Einsatz. Wie der Club mitteilt, können Interessierte den weiteren Bau des Gebäudes auf der Homepage unter www.byc.de/Seeseitn/ mitverfolgen. Dort sind aktuelle Bilder und Informationen zu finden.