Ein großes Fest im Fröbel-Kindergarten in Hechendorf

Von: Petra Straub

Teilen

Großer Bahnhof im Fröbel-Kindergarten in Hechendorf. Zur Jubiläumsfeier kommen Ehrengäste und ehemalige Kindergartenkinder mit ihren Eltern. TV-Moderator Willi Weitzel führt durch das Programm. © Petra Straub

Hechendorf – Mit einer riesigen Geburtstagstorte, vielen großen und natürlich auch kleinen Gästen, lobenden Worten und einem bunten Unterhaltungsprogramm feiert der Fröbel-Kindergarten in Hechendorf dieser Tage das 20-jährige Bestehen. Bei strahlendem Sonnenschein werden am 21. April Erinnerungen wach, an den Pädagogen Friedrich Fröbel etwa, der genau an diesem Tag 240 Jahre alt geworden wäre. Es wird gespielt, eine Zeitkapsel mit Jubiläumserinnerungen bestückt natürlich das Fröbel-Lied gesungen.

Was bleibt nach diesen 20 Jahren? Das fragt Fernsehmoderator Willi Weitzel, der durchs Programm führt, ehemalige Kindergartenkinder, die der Einladung zahlreich folgten. „Der leckere Milchreis“ ist ihnen in guter Erinnerung, sagen die jungen Erwachsenen, die heute studieren oder eine Ausbildung durchlaufen, „die Ausflüge in den Wald“ und „die Frisuren, die wir den Kindergärtnerinnen machten“. Auch das Spielen mit den Bauklötzen, das gemeinsame Schlittenfahren – und die Freunde fürs Leben, die im Kindergarten gefunden wurden, sind nachhaltige Erlebnisse, die sie als Schatz bewahren. Auch Willi Weitzel ist Feuer und Flamme für den Fröbel-Kindergarten. Seine zwei Kinder besuchen die Einrichtung, was ihm zu dem Moderationsjob bei der Jubiläumsfeier verholfen hat, wie er sagt. Und da seine Frau Lena Mitglied der Kindergarten-Vorstandschaft ist, müsse er abends gelegentlich allein auf dem Sofa sitzen.



Kindergartenleiterin Sonja Ruck freut sich über die vielen Gäste

„Das Schönste ist, dass so viele da sind“, freudestrahlend nimmt Kindergartenleiterin Sonja Ruck die Festgemeinde unter freiem Himmel in Empfang. Beim Blick in die Menge entdeckt sie viele Wegbegleiter ihrer 17 aktiven Jahre in der Einrichtung. Im Bürgerstadel startete der Betrieb vor 20 Jahren, „in einem Raum“, mit 25 Kindern in beengten Verhältnissen und wegen des fehlenden Freigeländes nur mit vorläufiger Zulassung, erinnert sie. 2004/5 zog eine zweite Gruppe ins private Salcher-Haus und 2010 kam der Fröbel-Kindergarten im neuen gemeindlichen Kinderhaus unter, in dem es auch eine Kinderkrippe gibt.



Wie schön es einst im Fröbel-Kindergarten für sie war, das erzählen die ehemaligen Kindergartenkinder beim Fest anlässlich des 20-jährigen Bestehens. © Petra Straub

Sonja Ruck erzählt auch nach 17 Jahren Tätigkeit engagiert von geplanten Projekten wie der Inklusionsbestrebung, um auch Kinder mit Förderbedarf aufnehmen zu können. Begonnen habe alles mit „ganz besonderen Menschen, die eine Vision hatten, vom perfekten Kindergarten für ihre Kinder“. Ihnen sei der Fröbel-Kindergarten unter freigemeinnütziger Trägerschaft zu verdanken.



Heinrike Schauwecker-Zimmer konnte leider nicht persönlich mitfeiern

Initiiert worden ist er von Heinrike Schauwecker-Zimmer, die zum Start auch die Leitung der Einrichtung übernahm. Wegen einer Corona-Erkrankung konnte sie beim Jubiläumsfest nicht dabei sein. Doch Sandra Marx, damals Vorsitzende des Kindergartenvereins, verlas ihr Grußwort. Darin erklärt Heinrike Schauwecker-Zimmer, dass man vor 20 Jahren mit der pädagogischen Arbeit des Gemeindekindergartens nicht mehr einverstanden gewesen sei und nach einer Alternative suchte. Weil der Fröbel-Kindergarten anfangs in einer Notunterkunft ohne Garten beherbergt war, seien Kinder und Personal zweimal wöchentlich zu ihrem privaten Grundstück gegangen, „was den Nachbarn nicht gefiel“. Doch gemeinsam mit Sandra Marx und Gründungsmitglied Gabi Pfob kämpfte man um den Fortbestand – „und das Kultusministerium bestätigte schließlich, dass Kinder keine Lärmbelästigung sind“.



Im Fröbel-Kindergarten, da wird gelernt, gelacht...

Die Bestätigung dafür bekam die Feiergemeinde prompt nach der Rede, als die Kinder das Fröbel-Lied anstimmen und die Besucherinnen und Besucher einstimmten: „Im Fröbel-Kindergarten, da wird gelernt, gelacht. Wir forschen, singen, spielen, weil uns das Freude macht.“



Sandra Marx (l.) und Sonja Ruck schneiden die Jubiläumstorte zum 20-jährigen Bestehen des Fröbelkindergartens an. © Petra Straub

Die Vorsitzende des Kindergartenvereins, Eva Alabi, erinnert an die nahe Vergangenheit mit ihren Herausforderungen durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Personalmangel. Sie schildert ihre ehrenamtliche Arbeit nach Fröbels Grundidee „Kommt, lasst uns unsere Kinder leben“ als eine, „die glücklich macht“.



Bürgermeiser Klaus Kögel erinnert an die Anfänge des Fröbel-Kindergartens

Bürgermeister Klaus Kögel erinnert im Grußwort an die Hürden, die überwunden werden mussten, bis die Kinder in das Kinderhaus einziehen konnten. Er schildert die aktuelle „tolle Situation“ mit sieben Kindergärten im Ort mit unterschiedlichen Konzepten. Fröbels pädagogischer Ansatz sei vor zwanzig Jahren revolutionär gewesen. „Fröbel stellte die Kinder mit ihren Entwicklungsbedürfnissen in den Mittelpunkt“, mit individueller Förderung und mit dem Ansatz, das Lernen mit kreativem Tun zu unterstützen.



Eine Zeitkapsel wird eingegraben

Nachdem die Torte mit den dreifarbigen Kinderdarstellungen für die Kindergarten-Gruppen Rot-, Gelb- und Blaukappen angeschnitten ist, wird im Sandkasten nach Edelsteinen gebuddelt, zu den Klängen der „Dampf Blosn“ getanzt, beim Quiz Fröbels Geburtsdatum 21. April 1782 eingetragen und werden für die Zeitkapsel, die fürs 30-jährige Jubiläum eingegraben wird, unvergessliche Kindergarten-Erlebnisse notiert.