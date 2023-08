Ein Kühltransporter für die Tafel in Starnberg

Von: Lisa Livancic

Die Freude ist groß: Der neue Kühltransporter für die Starnberger Tafel ist endlich da. © Lisa Livancic

Starnberg - Große Freude bei der Tafel in Starnberg. Durch Spenden konnte ein Kühltransporter angeschafft werden.

„Ein riesiger Dank gilt meinem Team. Wir arbeiten sehr toll zusammen, verstehen uns gut und alles funktioniert super“, sagt Erika Ardelt, die 1. Vorsitzende der Starnberger Tafel. Jede Woche verteilen die 39 ehrenamtlichen Mitarbeiter Essen an rund 600 Menschen im Landkreis. Für ihre bedeutende Arbeit und großartigen Leistungen wurde das Team der Starnberger Tafel belohnt.

Eine Spende von 30.000 Euro macht es möglich

Mit zahlreichen Spenden und großer Unterstützung konnte nun endlich der neue „Glücksbringer“ – ein Kühltransporter – angeschafft werden, der so dringend benötigt wurde. Durch den Kerstner Kühlaufbau ist der Transporter auch gleichzeitig ein Kühlschrank. Man kann den Wagen ganz einfach an eine Steckdose anschließen und durch die externe Kühlfunktion die darin gelagerten Lebensmittel kühlen. Das erspart den Mitarbeitern der Tafel einen großen Arbeitsaufwand und der Platz für die Lagerung fällt weg. In den Transporter passen deutlich mehr Produkte als in den alten, der „langsam den Geist aufgibt“, wie Ardelt erklärt. In die sechs Kubikmeter Innenleben können rund sechs Europaletten bis auf eine Höhe von 1,80 Meter gestapelt werden. Durch einen Rabatt von Mercedes-Benz, die jährlich über 100 solcher Fahrzeuge an Tafeln in ganz Deutschland ausliefern, wurde der neue Kühltransporter erschwinglicher.

Der Rotary Club und der Lions Club Starnberg unterstützen

Mit einer großzügigen Spende in Höhe von 30.000 Euro von der Postcode Lotterie sowie der finanziellen Unterstützung durch den Rotary Club und den Lions Club Starnberg konnte sich die Starnberger Tafel nun endlich diesen Traum erfüllen. „Wir sind froh und dankbar für die stetige Unterstützung. Es ist großartig, denn unsere Arbeitskraft reicht für solche Sachen leider nicht aus. Es ist einfach toll, wenn sowohl ihr als auch wir das Gefühl haben: Wir machen etwas Gutes“, bedankt sich Ardelt. Die beiden Wohltätigkeitsvereine sind langjährige Unterstützer der Tafel. Auch die Präsidenten Dr. Mathias von Lukowicz (Rotary Club) und Ulrike Holzmüller-Weber (Lions Club) freuen sich sehr über die neue Anschaffung: „Was sie jeden Tag hier leisten, ist bewundernswert und wir freuen uns sehr, sie auf diesem Wege unterstützen zu können“, so Holzmüller-Weber.

„Ein großer Dank gilt auch den beiden Pfarrern der evangelischen Kirchengemeinde Starnberg Simon Döbrich und Johannes de Fallois die uns hier auf ihrem Gelände alles ermöglichen“, freut sich Ardelt. „Der Dank gilt Ihnen für Ihre uhrwerkartige Vorgehensweise und Ihr fantastisches Team“, lobt Döbrich die Starnberger Tafel. (kb)