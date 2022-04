Ein Livekonzert in Gauting für die Ukraine-Hilfe

Ein Benefizkonzert mit regionalen Künstlern gibt es am Freitag im bosco in Gauting zugunsten der Ukraine-Hilfe. © Gauting.live

Gauting - Auch die Kulturinitiative Gauting.live und der Verein Theaterforum Gauting wollen sich für die Flüchtlinge aus der Ukraine engagieren. Sie veranstalten am Freitag ein Benefizkonzert mit den Künstlern Erik Berthold, Susanne Karl, Stefan Berchtold, Micha Reiserer, Jane Höchstetter und Markus Schmitt.

Das Kulturevent, zu dem sich die Kulturinitiative gauting.live reaktiviert, findet am Freitag, 8. April, ab 20 Uhr im Bürger- und Kulturhaus bosco in Gauting statt. „Benefiz für die Ukraine“ nennen die Veranstalter es und verlangen dafür keinen Eintritt, sondern sammeln Spenden, um Bürgerinnen und Bürger in und Geflüchtete aus der Ukraine zu unterstützen.

Spenden sammeln für lokale Initiativen

„Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir uns aus so einem traurigen Anlass wiedersehen, aber jetzt leben europäische Mitbürger und Mitbürgerinnen in einer Realität die sich Krieg nennt. Wir wollen unsere Struktur von gauting.live gerne reaktivieren um unserer Solidarität und Empathie einen Ausdruck zu geben und natürlich um möglichst viele Spenden für lokale Initiativen zu sammeln“, so der Mitveranstalter und Gautinger Gemeinderat und Kulturreferent Stefan Berchtold.

In der Tradition von gauting.live wird live im Internet gestreamt, zugleich ist der Saal im bosco aber auch für Publikum vor Ort geöffnet. Der Eintritt ist frei, ebenso der Zugang zum Stream, dafür hoffen die Veranstalter natürlich auf die Spendenfreude der Gautinger und Gautingerinnen.

Lokale Unterstützergruppen kommen zu Wort

gauting.live bleibt sich auch im Format treu: Zwischen musikalischen Beiträgen von Gautinger und regionalen Künstlern und Künstlerinnen wird es Gesprächsbeiträge geben, unter anderem wird der Helferkreis Asyl zu Wort kommen.

Weitere Informationen gibt es unter bosco-gauting.de/programm. Dort finden Interessierte auch die Liste aller auftretenden Künstler. Die Moderation der Veranstaltung übernehmen Victoria Wechtl und Stefan Bechtold.