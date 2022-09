Ein neues Obdach für Notleidende in der Gemeinde Herrsching

Von: Petra Straub

So sieht die eingeschossige Obdachlosenunterkunft in Holzständerbauweise von außen aus. Die Gemeinde lud dieser Tage zur Eröffnungsfeier mit Ansprachen (Foto Bürgermeister Christian Schiller, l.), Häppchen und Livemusik. © Petra Straub

Herrsching – Die Gemeinde Herrsching hat 924.000 Euro investiert und nahe einer Kleingartenanlage ein Wohnhaus gebaut. Bei der Inbetriebnahme wünschte sich Bürgermeister Christian Schiller nichts mehr, als dass das Haus künftig möglichst wenig genutzt wird. Grund dafür ist, dass es sich bei dem 200 Quadratmeter großen Flachdachgebäude am Gewerbegebiet um eine Unterkunft für Personen ohne Obdach handelt.

Bislang waren Wohnungslose in Herrsching in einem zweigeschossigen Altbau am Martinsweg direkt neben der Christian-Morgenstern-Schule untergebracht. Da dieses jedoch baufällig geworden ist und das Grundstück künftig als Pausenhof genutzt werde soll, wurde 2016 auf Anregung der CSU der Neubau einer Obdachlosenunterkunft in der Gewerbestraße 78 geplant. Personen ohne Wohnsitz wurden ab 2018 (und bei Raumnot auch schon vorher) an einen Privatvermieter von Räumlichkeiten in Fürstenfeldbruck vermittelt.

Schiller zeigte sich am Dienstag erfreut darüber, nach einigen Jahren wieder ein Gebäude einweihen zu dürfen. Es sei eines „für die Ärmsten der Armen“ ohne festen Wohnsitz, sagte er bei der offiziellen Inbetriebnahme, zu der Nachbarn, Vertreter von Handwerksbetrieben und der Gemeindeverwaltung gekommen waren.

Durch flexible Raumtrennungen sei es sowohl für 16 Einzelpersonen als auch für Familien geeignet. Um Konflikte unter den möglichen Gästen zu vermeiden und um Platz zu sparen, gibt es keinen zentralen Eingang mit Flur, sondern ist jedes der acht baugleichen und 13,5 Quadratmeter großen Appartements von außen direkt zugänglich.



Bei der Inbetriebnahme der neuen Obdachlosenunterkunft in Herrsching übergaben Ludwig Darchinger (l.) und Präsident Bernhard Kern (2.v.r.) vom Rotary-Club Ammersee an Bürgermeister Christian Schiller (2.v.l.) eine Spende von 5.000 Euro für die Ausstattung der Räume. Mit auf dem Bild sind Architekt Christoph Welsch und Bauamtsleiter Guido Finster (r.). © Petra Straub

Ausgestattet mit kleinem Bad, (Stock-)Betten, Spind und Schreib-, Kühl-, Herdkombination soll es Notleidenden übergangsweise eine Schlafstätte bieten. Wie Architekt und Gemeinderat Christoph Welsch erklärte, gibt es in dem Gebäude auch einen Gemeinschaftsraum, der bei Bedarf zu Wohnraum umfunktioniert werden kann. In weiteren Räumen sind Haus-technik sowie Münzwaschmaschine und -trockner vorhanden. Der eingeschossige Bau mit Wärmepumpe auf dem Dach und mit geplanter Solaranlage sei ökologisch nachhaltig und übernehme hinsichtlich der Energieeffizienz eine „Vorbildfunktion“. Im Februar 2021 startete die Planung, die Baugenehmigung lag im August 2021 vor. Vor Baustart mussten am Standort Erdablagerungen abgetragen werden.

So sieht die alte Obdachlosenunterkunft am Martinsweg in Herrsching aus. Sie wird seit geraumer Zeit nicht mehr genutzt und soll abgerissen werden. Auf dem Grundstück soll ein Pausenhof der Christian-Morgenstern-Schule (im Hintergrund zu sehen) entstehen. © Petra Straub

Rund 50 Haushalte seien in den vergangenen fünf Jahren im Jahresdurchschnitt von Obdachlosigkeit bedroht gewesen, erklären Julia Schmidbauer vom Sozialamt und Patricia Göser vom Ordnungsamt der Gemeinde. In diesem Jahr seien es bislang 20. Die Gemeinde unterstützt die Hilfsbedürftigen bei der Entwicklung einer Perspektive und im Notfall kurzfristig auch mit einem Dach über dem Kopf.