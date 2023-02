Ein Orden für die „grünen Wichte“ der Tafel in Starnberg

Von: Petra Straub

Seerosen-Orden: Die Starnberger Tafel, vertreten durch Tanja Unbehaun, Detlev Wagner, Erika Ardelt, Doris Heger und Christina Bolz (mit Hüten, v.l.) erhielt den Preis. Unser Bild zeigt sie mit Garde, Prinzenpaaren und Präsident Andreas Denk sowie Ehrenpräsident Robert Weiß. © Petra Straub

Starnberg – Der Musiker und Musikproduzent Leslie Mandoki hat ihn bekommen, Schauspieler Christian Tramitz und Kabarettist Ottfried Fischer. Auch die bayerische Politikerin Ilse Aigner und viele Lokalpolitiker kamen schon in den Genuss. Dieses Jahr erhielt die Starnberger Tafel den Seerosenorden der Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla. Ein großes Fest gab es zu diesem Anlass am Rosenmontag im Landratsamt Starnberg.

Krawatte statt Faschingskostüm trugen die meist männlichen Ehrengäste bei der Ordensverleihung im großen Sitzungssaal. Das deutete auf einen festlichen Anlass und weniger auf eine ausgelassene Party hin. Trotzdem kam richtig Stimmung auf, als die Garden und Prinzenpaare mit fetzigen Hits und beeindruckenden Tanzshows den festlichen Rahmen bildeten. Erhalten hat den Preis nach dem faschingsbegeisterten Altlandrat Karl Roth 2020 und der Corona-Pause nun die Starnberger Tafel.

Wöchentlich verkleiden sich in Starnberg 36 Tafel-Wichte

Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas mit vielen Bedürftigen in der Stadt, die die Tafel allwöchentlich donnerstags mit Lebensmitteln und reichlich Herzenswärme versorgt, gab es bei der Preisverleihung auch viel zum Schmunzeln. Die Tafel feiere das ganze Jahr über Fasching, erklärte die Vereinsvorsitzende Erika Ardelt: Wöchentlich verkleiden sich 36 Ehrenamtliche zwischen 19 und 36 Jahren als grüne Wichte und schmücken die Festtagssitzungen mit viel frischem Obst und Gemüse. Die Tafel-Prinzengarde sorgt dafür, dass jeder zu seinen Lebensmitteln kommt. Die Gäste bewegen sich dann in einer großen Polonaise durch die Stände.

Prinz Valentin I. (Valentin Hofmann) und seine Tanzpartnerin und Schwester Martina Krapfenbauer zeigten zusammen mit der Perchalla-Prinzengarde zum Finale eine bezaubernde Tanzshow. © Petra Straub

„Viele unserer Gäste sind Kinder und Jugendliche aus Starnberg und dem Rest der Welt“, so Ardelt. Dass jeder gleich und mit Respekt behandelt wird, eine Perchalla und Tafel. Wie der Humor kenne auch die Armut keine regionalen und sozialen Grenzen. Jeder Bedürftige sei herzlich willkommen.

Anerkennenden Applaus für die Ehrenamtlichen der Tafel gab es seitens der Festgäste, die sich aus Ordens-Inhabern, Lokalpolitikern und langjährigen Perchalla-Aktiven zusammensetzten, von denen bei der Veranstaltung ebenfalls einige eine Auszeichnung erhielten. Landrat Stefan Frey brachte es bei der Verleihung (wie Bürgermeister Patrick Janik) schon einmal zum Ehrensenator. Ob in den nächsten Jahren eine Ordensverleihung folgt, wird sich herausstellen. Die Wirtshausmusikanten Erik Berthold und Otto Göttler unterhielten die Festgäste zwischen den Reden und Tanzeinlagen musikalisch.

Das Perchalla-Kinderprinzenpaar, Fynn I. (Fynn Noah Nagel, 13) und Selina I. (Selina Meister, 12) beeindruckt im Landratsamt mit einem perfekten Auftritt. © Petra Straub

„Sehr leicht“ sei es der Perchalla in diesem Jahr gefallen, einen Preisträger zu finden, erklärte Ehrenpräsident Robert Weiß dem Publikum. Seit 1988 werden Persönlichkeiten und Institutionen aus der Region mit dem Seerosen-Orden ausgezeichnet. Sie müssen vorab entweder durch eine bemerkenswerte Leistung, ein besonderes Lebenswerk, einen extrem humorigen Ausspruch oder einen allseits beachteten Flop auffallen, so Weiß.

Die Garden der Starnberger Faschingsgesellschaft Perchalla bringen Schwung in die Seerosen-Ordensverleihung. © Petra Straub

Landrat Stefan Frey („qua Amt ein heißer Kandidat“) fiel in diesem Jahr (noch) aus, weil er gerade durch die Themen Pandemie, Flüchtlings- und Energiekrise mehr Krisenmanager als Ordensträger ist. Oliver Bierhoff stand wegen der Niederlage der National-Elf bei der WM nicht zur Debatte („heute wollen wir lachende Gesichter sehen“) und bei Ex-Fußballtorhüter Jens Lehmann („der immer für einen allseits beachteten Flop gut ist“) befürchtete die Perchalla nach dessen bekannt gewordenen Kettensägen-Angriff auf die Nachbargarage, dass sich dieser über die Verlegung der Ordensverleihung von der Schlossberghalle ins Landratsamt aufregen könnte. Gegenargumente gab es auch für eine Ordensverleihung an Starnbergs Skisportlerin Kira Weidle („sie wurde bei der WM in Courchevel leider keine Schneekönigin, (...) ohne Titel keine Prinzen“), Schauspieler Heiner Lauterbach, der dieses Jahr 70 Jahre alt wird („im nächsten Jahr vielleicht“), Barny Murphy („warten wir mal das Konzert in Perchting ab“) und Helene Fischer („da werden alle atemlos und vergessen den Rest“).

Die Tafel in Starnberg ist mehr als Essen einsammeln und verteilen

Bürgermeister und frisch gekürter Perchalla-Ehrensenator Patrick Janik würdigte die Arbeit des Vereins in der Laudatio. Die Tafel wirke „sehr sozial“ und sei „so viel mehr als Essen einsammeln und austeilen – ein Treffpunkt, sozialer Halt und echte Anteilnahme“. Wie in anderen Regionen mit vielen Wohlhabenden gebe es auch in Starnberg eine Tafel. „Es sind immer mehr darauf angewiesen, das sollte uns zu denken geben“, so Janik, der sich zugleich froh zeigte über die sehr soziale und nachhaltige Wirkung der Einrichtung: „Das ist ehrenamtliches Engagement im besten Sinne!“ Janik dankte der Perchalla für die Auszeichnung und rief zum Ziel aus, der Tafel „ein festes Dach über dem Kopf“ zu geben.

Die One Million Dollar Girls heizen den Gästen der Ordensverleihung im Landratsamt Starnberg ordentlich ein. © Petra Straub

„Der Karneval hat eine lange Tradition“, länger als Trachten- und Schützenvereine, erklärte Perchalla-Präsident Andreas Denk den Festgästen. Die Arbeit der Faschingsvereine sei sozial und komme nicht zuletzt der Jugend und Hunderten Ballbesuchern zugute. Deshalb richtete er einen Appell an die Entscheidungsträger, Veranstaltungen wie das Faschingstreiben auf dem Starnberger Kirchplatz nicht dem Rotstift zum Opfer fallen zu lassen. „Sollen wir unser kulturelles Leben auch wegsparen?“, fragte er.

Bürgermeister Patrick Janik aus Starnberg will das Faschingstreiben nicht sterben lassen

Janiks Antwort kam prompt: „Solange ich was zu sagen habe, wird das Faschingstreiben nicht in Frage gestellt!“ Peter Steinberger, Präsident im Landesverband Oberbayern im Bund Deutscher Karneval, der aus München zur Veranstaltung gekommen war, bat die Verantwortlichen ebenfalls darum, „den Fasching auf dem Kirchplatz nicht sterben zu lassen“ und forderte die Stadt auf, die Veranstaltung weiterhin finanziell zu unterstützen.