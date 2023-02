Ein Theaterstück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen

Im Landkreis Starnberg werden Kinder behutsam für das Thema sexueller Missbrauch sensibilisiert. © imagebroker/IMAGO

Starnberg - Mit der Theateraufführung „Trau dich“, ein starkes Stück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen, fand kürzlich ein Präventionsprojekt an den Grundschulen Starnberg und Percha sowie an der Mittelschule Starnberg seinen Schluss- und Höhepunkt.

Die Aufführung ist Teil der bundesweiten Präventionsinitiative „Trau dich!“, mit der Kinder, Eltern und Lehrkräfte über das Thema des sexuellen Missbrauchs informiert werden. Das Theaterstück wurde Anfang Februar zum zweiten Mal, unter Federführung des Fachbereichs Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport des Landratsamtes im Landkreis Starnberg aufgeführt.

Veranstaltungen für Eltern, Lehrer und für die Kinder

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung fanden Informations- und Fortbildungsveranstaltungen für Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte statt, die die Kinder in den vergangenen und kommenden Wochen für die Thematik sensibilisieren sollten. In der Turnhalle der Grund- und Mittelschule Starnberg tummelten sich nun kürzlich rund 190 Kinder. Die Theateraufführung ist das Kernstück des Projektes.

Themen sind Kinderrechte, körperliche Selbstbestimmung und Kindesmissbrauch

Im Stück werden die Themen Kinderrechte, körperliche Selbstbestimmung und Kindesmissbrauch behandelt. „Ich bin dankbar, dass ich mit meiner 4. Klasse der Grundschule Percha an dem Projekt „Trau dich“ teilnehmen durfte. Das Projekt sensibilisiert die Kinder behutsam für das Thema sexueller Missbrauch. Durch das Theaterstück werden den Schülerinnen und Schülern mögliche Grenzüberschreitungen anhand konkreter Situationen bewusst gemacht. Sie werden ermutigt, sich Hilfe zu holen und auf ihre eigenen Gefühle zu vertrauen“ äußerte sich Sonja Hörmann, Schulleiterin der Grundschule Percha.

Das Theaterstück des Tournee-Ensembles Radiks aus Berlin ist Teil der Initiative „Trau dich!“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Initiative beinhaltet verschiedene Bausteine und richtet sich an Schüler der Jahrgangsstufen 3 und 4 der Grundschulen sowie der Jahrgangsstufen 5 und 6 der Mittelschulen, als auch gezielt an deren Eltern und Lehrkräfte. Heinz Preßl, Schulleiter der Mittelschule Starnberg resümierte: „Ein einfallsreicher Zugang zu einem sensiblen und tabuisierten Thema der Gesellschaft; ebenso inhaltlich ein herausfordernder Unterrichtsstoff, formal ein wichtiger Baustein der Unterrichts- und Schulentwicklung“.

„Jedes Kind soll wissen, dass sein Körper ihm gehört“

Bereits im Schuljahr 2019 organisierte der Fachbereich Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport des Landratsamtes das Projekt „Trau dich!“ gemeinsam mit dem Schulamt für den Landkreis Starnberg, um Mädchen und Jungen über ihre Rechte aufzuklären und sie zu bestärken sich im Bedarfsfall Hilfe zu holen. Die beteiligten Schulen nehmen den Präventionsbedarf bei den Kindern und Jugendlichen sehr ernst. „Wir sollen und wollen präventiv in diesem sensiblen Bereich wirken. Die Sensibilisierung des Kollegiums, aber vor allem der Kinder ist wesentlich, damit diese wissen, dass man keinen sexuellen Übergriff selbst verursacht und diesen auch nicht erleiden muss/darf. Jedes Kind sollte wissen, dass sein Körper ihm gehört und die Unversehrtheit dieses sein Recht ist“, hielt Nicole Bannert, Schulleiterin der Grundschule Starnberg fest.

Das Organisationsteam des Projektes setzt sich aus Schulpsychologinnen des Landkreises sowie den Mitarbeitern des Fachbereichs Jugendarbeit, Erziehungsberatung und Sport des Landratsamtes zusammen und übernimmt während der Projektzeit nicht nur die Durchführung und Planung der Fortbildungs- und Infoveranstaltungen, sondern ist bei aufkommenden Fragen und Anliegen zum Projekt auch für die beteiligten Schulen und Erziehungsberechtigten ansprechbar. In Bayern wurde die Initiative unter der gemeinsamen Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus in einer ersten Erprobungsphase in den Jahren 2016 und 2017 erstmals umgesetzt und ab 2019 für das gesamte Bundesland ausgeweitet. (kb)