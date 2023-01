Einbrecher leert Bedienungsgeldbeutel in Starnberger Café

In Starnberg bricht ein Unbekannter nachts in ein Cafè ein und erbeutet dabei Bargeld. (Symbolfoto) © picture alliance/dpa/Illustration

Starnberg - In der Nacht auf Donnerstag bricht ein bislang unbekannter Täter in ein Café an der Starnberger Seepromenade ein und leert die Bedienungsgeldbeutel.

Wie die Polizei erklärt, ereignete sich der Vorfall In der Zeit von Mittwoch, 25. Januar, 22 Uhr bis Donnerstag, 26. Januar, 9.45 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter brach in einen gastronomischen Betrieb in Starnberg ein. Der Täter öffnete diverse Schränke, leerte einen Bediengeldbeutel und nahm einen Geldbeutel mit. Der Entwendungs- und Sachschaden beläuft sich auf insgesamt zirka 700 Euro.

Polizei Starnberg sucht Hinweise auf Einbrecher

Die Polizeiinspektion Starnberg erbittet nun Hinweise unter Telefon 08151/3640. (kb)