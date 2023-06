Einbruch in Autohaus: Auto und vierstellige Summe gestohlen

Von: Alma Bucher

Die Polizei bittet um Hinweise zum Einbruch in das Büro des Autohändlers. © Maximilian Koch/Imago

Starnberg - In der Nacht von Freitag, 23. auf Samstag, 24. Juni wurde in Starnberg in das Büro eines Autohändlers eingebrochen und zudem zwei Pkws entwendet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Freitag, 23.15 Uhr und Samstag, 9 Uhr, drangen unbekannte Tatverdächtige mit brachialer Gewalt in das Bürogebäude eines Autohandels in der Leutstettener Straße ein. Sie stahlen einen Tresor mit Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe. In der Folge entwendeten die Tatverdächtigen einen schwarzen Pkw BMW und einen grünen Pkw VW Touareg, die beide auf dem Hofgelände abgestellt waren.

BMW gefunden: Beweismittel sichergestellt

Der BMW wurde inzwischen nur wenige Straßen weiter wieder aufgefunden und durch die Polizei als Beweismittel sichergestellt. Nach dem Touareg wird gefahndet. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Tatgeschehen gemacht haben oder Hinweise zur Auffindung des Pkws geben können, sich unter Telefonnummer 08141-612-0 zu melden.

Beschreibung des Fahrzeugs:

Marke: VW

Modell: Touareg

Farbe: grün mit Starnberger Kennzeichen