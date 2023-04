Einbruch in freistehendes Einfamilienhaus in Gilching

Über die Terrasse gelangt ein Einbrecher in ein Wohnhaus in Gilching. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) © DPA/Philipp von Ditfurth

Gilching - In Gilching wird in ein freistehendes Einfamilienhaus eingebrochen. Dabei wird die Terrassentür ausgehebelt.

Passiert ist der Vorfall laut Polizei zwischen Dienstag, 11. April, 13 Uhr und Freitag, 15. April, 12 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter stieg in ein freistehendes Einfamilienhaus im Schwedenweg ein. An der Terrassentüre waren Hebelspuren erkennbar, zudem ist die dortige Glasscheibe gesprungen. Durch die Polizei Gauting wurden Spuren am Tatort gesichert, diese werden nun kriminaltechnisch untersucht.

Zeugen des Einbruchs in Gilching bitte bei der Polizei in Gauting melden

Die Polizei Gauting bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei hiesiger Dienststelle unter Telefon 089/893133-0 zu melden. (kb)